Die Sportfreunde Lotte treffen im DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch auf den Zweitligisten TSV 1860 München. Der Drittligist will für die nächste Überraschung sorgen.

"Meine Mannschaft ist unglaublich heiß auf dieses Spiel. Wir haben schon Bremen und Leverkusen rausgekegelt und wissen, was in diesem Wettbewerb möglich ist", sagt SFL-Trainer Ismail Atalan. Und die Löwen sollten wirklich gewarnt sein. Sie werden auf eine echte Mannschaft, eine Einheit treffen.

Wir wissen um die Stärke der Löwen. Aber auch wir sind gut drauf und werden uns nicht verstecken sondern unseren frischen, offensiven Spielstil treu bleiben Ismail Atalan

Thorsten Fröhling, bis Montag noch Trainer des SV Wehen Wiesbaden, verlor am Samstag nach einer 0:3-Heimniederlage gegen Lotte seinen Trainerjob in Wehen. Einst coachte er 1860 München und bewahrte den TSV in der Relegation vor dem Sturz in die Drittklassigkeit. Er warnt in der Bild-Zeitung seinen Ex-Klub vor dem Aufsteiger aus Lotte. "In Sachen Einsatz, Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft und gegenseitiger Hilfe ist Lotte führend in der 3. Liga. Das größte Plus: Sie sind wirklich eine Mannschaft. Die sind topfit und können auch über 120 Minuten bestehen. Außerdem herrscht in ihrem kleinen Stadion eine ganz besondere Atmosphäre."

Lottes Coach Atalan erwartet einen heißen Pokalfight. Auch wenn die Sechziger in der 2. Bundesliga in der unteren Tabellenregion stehen und gegen den Abstieg kämpfen, empfindet Atalan dieses Los überhaupt nicht als glücklich. Er hat gehörigen Respekt vor der Mannschaft aus Bayern: "1860 hat im Winter einen neuen Trainer geholt, einen Manager aus Liverpool und viele bekannte Spieler in seinen Reihen. Uns erwartet ein harter Brocken, der auf Dauer wieder in die 1. Bundesliga will. Wir wissen um die Stärke der Löwen. Aber auch wir sind gut drauf und werden uns nicht verstecken sondern unseren frischen, offensiven Spielstil treu bleiben."

Eine Hiobsbotschaft musste Lotte vor dem Pokalfight schlucken. Tobias Haitz kam im Winter von Alemannia Aachen zu den Sportfreunden. Aufgrund eines Risses in der Gelenklippe des Hüftgelenks wird der Innenverteidiger ungefähr vier Monate ausfallen. Damit ist die Saison für den 24-Jährigen gelaufen. Am Dienstag wird

Haitz bereits operiert.