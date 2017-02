Die nahmen auf Frauen, Kinder, Familien keine Rücksicht: Die Abneigung einiger Dortmunder Fans gegenüber RB Leipzig ist am Samstag in Gewalt eskaliert.

Der Fußball-Zweitligist VfL Bochum distanziert sich von solchen Auswüchsen: „Vorab möchten wir deutlich machen, dass wir jede Art von körperlicher Gewalt verurteilen und nicht akzeptieren werden“, erklärte der Fan-Beauftragte Dirk Michalowski auf Anfrage. Er räumt ein, dass „das Konzept von RB Leipzig auch bei unseren Fans sehr umstritten ist. Allerdings darf ein sportlicher Wettkampf niemals mit Gewalt gelöst werden.“ Im Oktober 2015 war Leipzig in der 2. Liga in Bochum zu Gast. Der spätere Aufsteiger wurde nicht gerade freundlich empfangen, was aber nicht im Ansatz vergleichbar war mit den Vorfällen in Dortmund.