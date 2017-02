Für Benedikt Höwedes ist der DFB-Pokal der schnellste Weg nach Europa. Darum visiert der Schalke-Kapitän auch das Finale an. Doch zuvor muss S04 in Sandhausen bestehen.

Die Profis des FC Schalke 04 sind mit einem guten Gefühl in die neue Trainingswoche gestartet. Das 1:1 bei Spitzenreiter Bayern München hat das Selbstvertrauen gestärkt und viel Kritik, die nach zwei schwachen Auftritten gegen Ingolstadt (1:0) und Frankfurt (0:1) aufgekommen war, entkräftet.

Doch jetzt muss Schalke weiter liefern. Am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wartet die Achtelfinal-Aufgabe im DFB-Pokal beim Zweitligisten SV Sandhausen. „Der Pokal ist für uns der kürzeste Weg nach Europa“, schärft Schalkes Kapitän Benedikt Höwedes den Blick für das Wesentliche. In der Aussage steckt nicht nur eine Kampfansage, sondern auch eine traurige Wahrheit.

Der Rückstand auf den Tabellensechsten Hertha BSC beträgt für die Königsblauen in der Bundesliga bereits satte elf Punkte. Nur mit einem über mehrere Wochen anhaltenden Positiv-Lauf kann die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl noch einmal ganz zart darüber nachdenken, sich über die Meisterschaft für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Da scheint die Alternative DFB-Pokal die realistischere Variante zu sein, auch wenn Schalkes letzter Erfolg in diesem Wettbewerb aus dem Mai 2011 datiert: Damals holten Höwedes & Co. durch ein 5:0 über den damaligen Zweitligisten MSV Duisburg den Pott in den Pott. Jetzt geht es wieder gegen einen Zweitligisten. „Es sind noch vier Spiele in diesem Wettbewerb. Da warten noch richtig gute Mannschaften, aber am Mittwoch müssen wir zunächst die erste Hürde nehmen. Sandhausen wird für uns schwer genug“, so Höwedes.

Der 28-Jährige will die couragierte Leistung, die Schalke in München zeigte, mitnehmen. „Wir müssen uns trauen, Fußball zu spielen, die Bälle geschickt halten und die nötige Torgefahr entwickeln. Die Art und Weise, mit der wir gegen Bayern aufgetreten sind, sollten wir schon mitnehmen.“ Und damit meint Höwedes nicht nur das Pokalspiel.