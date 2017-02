Markus Weinzierl lebt nicht in Essen oder in Düsseldorf. Der Schalke-Trainer verbringt seine Zeit ganz bewusst im königsblauen Gelsenkirchen.

Als sich Markus Weinzierl im Juni 2016 als neuer Schalke-Trainer vorstellte, erzählte er schmunzelnd von seiner Wohnungssuche. "Ich habe eine Absage bekommen, der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter", sagte der 42-Jährige. Die Journalisten lachten. Alle verstanden die Anspielung auf das königsblaue Trainer-Karussell, das sich in den letzten Jahren immer schnell drehte. Die wilde Gelsenkirchener Trainerfahrt will Weinzierl stoppen. Damit dies gelingt, versucht er auch das Lebensgefühl Schalke zu verstehen.

Schon lange hat Markus Weinzierl eine Bleibe gefunden. Sein Vermieter ist Schalke-Fan, wie der Trainer dieser Redaktion verriet - und seine Wohnung befindet sich in Gelsenkirchen. Das stellte er jetzt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung klar.

Weinzierl: Ich bin hier am richtigen Ort

"Ich wohne in Gelsenkirchen. Die einen meinten, ich wohne in Essen, die anderen glauben, ich wohne in Düsseldorf. Ich habe aber von Anfang an in Gelsenkirchen gelebt", sagt Weinzierl. Seine Begründung: "Ich wollte kurze Wege, und ich wollte die Region erleben, wie sie ist. Gelsenkirchen ist Schalkes Zuhause, also bin ich hier am richtigen Ort." Der Revierverein sei sehr präsent, "das merke ich überall, wo ich hinkomme, sogar beim Spaziergang mit dem Hund. Ich lasse das gerne zu, weil ich dadurch auch viele Dinge mitbekomme, die die Leute und den Verein bewegen."

Die Leute empfinde er als angenehm. "Ihre Eigenart ist, dass sie sehr leidenschaftlich sind, wenn es um Schalke 04 geht. Die ganze Region steht für den Verein, das zu erleben, finde ich schön", so Weinzierl, der aus Niederbayern stammt. Ein Problem? "Der Niederbayer steht für Geradlinigkeit, Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Das ist eine gute Basis, um hier zurechtzukommen und Vertrauen für die Zusammenarbeit zu gewinnen. Ehrlich geradeaus ist immer das Beste."

24 Stunden Zeit für Schalke

Weinzierls Familie lebt weiterhin in Bayern, was von Vorteil sei, da er so 24 Stunden Zeit für Schalke habe. Zeit, die er braucht, um etwas aufzubauen. Der Trainer will Kontinuität. "Wenn wir hier etwas aufbauen wollen, dann brauchen wir Spieler, die den Kern der Mannschaft bilden - wie Höwedes, Fährmann und Goretzka, die sich mit dem Verein identifizieren. Aber vor allem braucht Schalke Stabilität und Kontinuität. Unter diesen Voraussetzung kommt auch der Erfolg", meint Weinzierl.

Der neue Schalker-Trainer ist nach Gelsenkirchen gezogen, um Königsblau zu verstehen. "Schalke ist ein Traditionsverein, und da sollte man auch wissen, worin diese Tradition besteht. Wir waren in der Glückauf-Kampfbahn, und eine Grubenfahrt haben wir jetzt auch gemacht", erklärt er. Doch natürlich weiß Weinzierl aber auch, am Ende braucht er vor allem Punkte, um noch lange auf Schalke arbeiten zu können.