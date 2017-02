Nach dem 2:2-Remis in Duisburg läutet der VfL Osnabrück am Freitagabend gegen den FSV Mainz 05 II den 22. Spieltag in der 3. Liga ein.

Den 22. Spieltag tippt Joe Enochs (Trainer des VfL Osnabrück):

Tipps Heim Gast Experte RS VfL Osnabrück FSV Mainz 05 II - 3:0 VfR Aalen Rot-Weiß Erfurt 2:1 1:2 Hallescher FC SSV Jahn Regensburg 1:0 2:1 SG Sonnenhof Großaspach Hansa Rostock 1:1 1:2 SC Paderborn 07 1. FC Magdeburg 1:0 1:1 FSV Zwickau Werder Bremen II 1:1 0:0 Fortuna Köln SV Wehen Wiesbaden 1:0 0:2 Sportfreunde Lotte Holstein Kiel 2:1 1:1 FSV Frankfurt Chemnitzer FC 1:1 2:1 MSV Duisburg Preußen Münster 2:1 2:0

