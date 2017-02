Der FC Schalke 04 hat am Montag seinen Kader für die K.o.-Runde der Europa League benannt.

Nicht mehr dabei sind die abgewanderten Junior Caicara (Basaksehir), Fabian Reese (KSC), Sidney Sam (Darmstadt) und Fabian Giefer (Bristol City). Neu benannt hat Trainer Markus Weinzierl die Zugänge Holger Badstuber (FC Bayern), Daniel Caligiuri (VfL Wolfsburg) und Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg). Der Coach durfte nur drei Spieler nachnominieren.

Das bedeutet aber auch: Der Spanier Coke, im Vorjahr Kapitän des Siegers FC Sevilla, fehlt hingegen in der Liste. Das ist eine Überraschung. Coke hatte sich in der Sommervorbereitung im August am Kreuzband verletzt. Erst im November drehte er seine ersten Runden auf dem Trainingsplatz in Gelsenkirchen. In der Winter-Vorbereitung sollte er langsam an die Mannschaft herangeführt werden, verzichtete aber auf die Reise ins Trainingslager. Trainer Markus Weinzierl erklärte aber auf der Schalke-Homepage, er rechne im Februar mit einer Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Dann hätte Coke womöglich sogar schon in den K.o.-Spielen gegen Paok Saloniki spielen können. Das geht nun nicht mehr. Stürmer Breel Embolo peilt nach seiner Operation im Sprunggelenk erst im April eine Rückkehr ins Teamtraining. Er könnte frühestens im Endspiel eingreifen.

Schalkes Kader in der Übersicht

Tor: Ralf Fährmann, Alexander Nübel, Timon Wellenreuther

Abwehr: Benedikt Höwedes, Sead Kolasinac, Abdul Rahman Baba, Atsuto Uchida, Holger Badstuber, Thilo Kehrer, Sascha Riether, Joshua Bitter, Naldo, Matija Nastasic, Phil Neumann

Mittelfeld: Daniel Caligiuri, Johannes Geis, Max Meyer, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Eric Maxim Choupo-Moting, Dennis Aogo, Benjamin Stambouli, Alessandro Schöpf, Alper Ademoglu.

Sturm: Franco Di Santo, Yevhen Konoplyanka, Guido Burgstaller, Klaas-Jan Huntelaar, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey, Breel Embolo.

Neu dabei: Badstuber, Burgstaller, Caligiuri

Nicht mehr dabei: Giefer, Junior Caicara, Reese, Sam