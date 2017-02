Die Siegesserie des FC Bayern in der Fußball-Bundesliga ist gestoppt.

Die Münchner kamen am Samstag nach zuvor sieben Erfolgen nacheinander nur zu einem 1:1 (1:1) gegen den FC Schalke 04. Damit hatte Verfolger RB Leipzig die Chance, am Abend mit einem Sieg bei Borussia Dortmund auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzurücken.

1899 Hoffenheim zeigte sich von der ersten Saison-Niederlage in Leipzig vor einer Woche gut erholt und bezwang den FSV Mainz 05 mit 4:0 (1:0). Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt verhinderte Hertha BSC durch das 1:0 (1:0) gegen den FC Ingolstadt ein weiteres Abrutschen im Kampf um die Europapokalplätze. Borussia Mönchengladbach setzte sich mit 3:0 (0:0) gegen den SC Freiburg durch und schob sich im Tabellen-Mittelfeld auf drei Punkte an die Breisgauer heran. Der 1. FC Köln vergrößerte durch ein 1:0 (0:0) die Abstiegssorgen des VfL Wolfsburg.