Im Testspiel auf dem Nebenplatz des Stadion Niederrhein schickte Rot-Weiß Oberhausen den Oberligisten VfR Fischeln deutlich mit 5:0 zurück Richtung Krefeld.

Dabei hatte die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Mike Terranova das Geschehen sofort unter Kontrolle und ging bereits in der zweiten Minute durch Robert Fleßers Robert Fleßers» zum Profil in Führung. Was folgte, war ein regelrechtes Powerplay der Hausherren. Die Oberhausener spielten sich eine Chance nach der anderen heraus, sodass es nach den Treffern von Patrick Bauder Patrick Bauder» zum Profil (19.) und Arnold Budimbu Arnold Budimbu» zum Profil (40.) bereits mit einem deutlichen 3:0-Vorsprung in die Pause ging.

Nach der Halbzeit das gleiche Bild. RWO machte das Spiel und hatte zahlreiche Chancen, Fischeln kam oft kaum aus der eigenen Hälfte und setzte insgesamt sehr wenige Akzente nach vorne. Dominik Reinert Dominik Reinert» zum Profil (66.) und Simon Engelmann Simon Engelmann» zum Profil(75.) sorgten am Ende für den in der Höhe völlig verdienten Heimerfolg der Oberhausener. Insgesamt wechselten beide Mannschaften wie in einem solchen Test üblich oft durch. Besonders der 21-jährige Budimbu wirbelte auffällig über die rechte RWO-Seite.

Die Generalprobe für das Niederrheinpokal-Viertelfinale am nächsten Sonntag in Hilden ist also gelungen. Hildens Spielweise ähnelt der des VfR Fischeln doch sehr und auch der Platz in Hilden wird sicherlich in einem ähnlich schlechten Zustand sein, wie es an diesem Tag in Oberhausen der Fall war. Terranova bewertete den letzten Test seiner Mannschaft positiv: "Fischeln ist eine ähnliche Mannschaft wie Hilden. Insgesamt haben wir das sehr ordentlich gemacht und uns viele Chancen herausgespielt. Trotzdem fehlt uns noch ein bisschen der Feinschliff, was die Kaltschnäuzigkeit angeht." Trotz des positiven Fazits haderte der 40-Jährige etwas mit der Chancenverwertung seiner Jungs: "Wir müssen das Tor vorne machen wollen und hätten noch ein bis zwei Treffer mehr machen müssen."

Sein Gegenüber Josef Cherfi konnte seine Mannschaft aus gesundheitlichen Gründen nicht coachen, er wurde von U19-Trainer Patrick Iwersen vertreten. "Wir sind seit zwei Wochen erst in der Vorbereitung und das konnte man gegen so einen starken Gegner auch klar erkennen, unter anderem an den Spielanteilen und der Spritzigkeit. Das Ergebnis geht schon dementsprechend auch in der Höhe in Ordnung", sagt Iwersen. Im Gegensatz zu Oberhausen startet die Rückserie für den Tabellenachten der Oberliga Niederrhein erst am 5. März. Für Terranova und sein Team wird es schon am nächsten Sonntag ernst. Den dann geht es beim VfB Hilden um den Einzug ins Halbfinale des Niederrheinpokals. "Wir versuchen unbedingt dieses Jahr den Pokal zu gewinnen", betont "Terra".