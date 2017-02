Fortuna Düsseldorf II gehen vor dem Saisonstart am 10. Februar beim Wuppertaler SV die Angreifer aus.

Am Mittwoch besiegte der abstiegsbedrohte Regionalligist den Oberliga-Vertreter Germania Ratingen mit 2:0. Diesen Sieg musste die Fortuna-Reserve jedoch teuer bezahlen. Shunya Hashimoto, der im Winter vom SC Düsseldorf-West zur Fortuna wechselte, erzielte zwar einen Doppelpack, doch mit einer Ampelkarte disqualifizierte er sich auch für einen Einsatz gegen Wuppertal. Die quirlige, torgefährliche Japaner ist nämlich durch die Gelb-Rote-Karte für ein Ligaspiel gesperrt.

Doch es kommt noch bitterer: Sebastian van Santen erlitt einen Kreuzbandriss und wird bis zum Ende der Saison ausfallen. Der 20-jährige van Santen kam im Sommer zur Fortuna und erzielte in der Hinrunde in neun Einsätzen zwei Tore. In der aktuellen Wintervorbereitung präsentierte sich der gebürtige Düsseldorfer in Topform. In fünf Testspielen war er viermal erfolgreich und drauf und dran sich einen Stammplatz in der Mannschaft von Trainer Taskin Aksoy zu erkämpfen. Damit muss der 20-jährige 1,93 Meter große Stürmer nun bis zur Saison 2017/18 warten.

Aksoy stehen nach der Sperre von Hashimoto und der Van-Santen-Verletzung nur noch zwei nominelle Stürmer zur Verfügung. Eigentlich nur noch ein Mann. Denn Hayrullah Alici wurde in der Winterpause ein Wechsel nahegelegt und er spielt in den Überlegungen von Aksoy keine große Rolle mehr. Einziger verfügbarer Stürmer für das Wuppertal-Spiel ist aktuell Tarsis Bonga. In der Hinrunde konnte der Deutsch-Kongolese in 15 Begegnungen kein einziges Mal ins Schwarze treffen. Kemal Rüzgar, mit sieben Buden der beste Düsseldorfer Torschütze in der Hinrunde, wurde zum VfL Osnabrück verliehen. Wer soll nun die Tore für die Fortuna II schießen?

Einen Joker im Ärmel hat Aksoy noch: U19-Torjäger Karlo Igor Majic könnte gegen den WSV ins kalte Regionalliga-Wasser geworfen werden. Der Kroate, der im Sommer von Dinamo Zagreb nach Düsseldorf wechselte, schoss in der Hinrunde in 15 Partien elf Tore für die U19 der Fortuna. Ein Mann, dem eine große Zukunft prognostiziert wird.