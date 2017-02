Der ehemalige Berater von BVB-Talent Ousmane Dembélé zieht gegen dessen aktuellen Agenten vor Gericht. Es soll um zehn Millionen Euro gehen.

Der Berater-Streit um Borussia Dortmunds Talent Ousmane Dembélé geht vor Gericht: Dembélés Ex-Agent Martial Kodija sowie sein ehemaliger Anwalt Badou Sambague haben offenbar Klage gegen den neuen Agenten des 19-jährigen Offensivspielers eingereicht. Die Forderung gegen Dembélés aktuellen Berater Moussa Sissoko: Zehn Millionen Euro. Das berichtet die französische Sportzeitung "L’Equipe".

Nach dem geplatzten Wechsel zu RB Salzburg im Sommer 2015 hatte sich Dembélé von Kodija als Berater getrennt. Kodija allerdings gibt an, bis September 2015 für den Franzosen tätig gewesen zu sein. Und soll Dembélés neuem Berater Sissoko deswegen in der Anklageschrift "illegale Berufsausübung" vorwerfen. Die Summe von zehn Millionen Euro setze sich aus dem "finanziellen und moralischen Schaden" zusammen. Eine Forderung Kodijas von drei Millionen Euro an Dembélé selbst sei indes nach Informationen des Blattes mittlerweile verworfen worden.

Der Fall soll auf Bitte des französischen Fußballverbandes von der Pariser Staatsanwaltschaft behandelt werden. Schon in der Vergangenheit gab es Ärger um die undurchsichtigen Beraterstrukturen von Dembélé: Laut "Bild" sollen einige Klubs mit dem falschen Berater um einen Verpflichtung verhandelt haben.

Dembélé soll 200 000 Euro im Monat kassieren

Dembélé war im Sommer 2016 vom französischen Klub Stade Rennes zu Borussia Dortmund gewechselt. Bei dem Ruhrgebietsverein soll er laut "L’Equipe" 200 000 Euro brutto im Monat verdienen, dazu 10 000 brutto für jeden Zähler in der Liga, wenn er mindestens 45 Minuten auf dem Platz stand - das war in elf der 17 Ligapartien, die Dembélé bis jetzt für den BVB absolvierte, bereits der Fall. Die Prämien für Erfolge in der Champions League sollen sogar noch höher sein: In der Königsklasse kassiere Dembélé 25 000 pro gewonnen Punkt, bei erreichen des Achtelfinals gäbe es noch einmal 50 Prozent Zuschlag.