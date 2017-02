Mark Flekken braucht keine Neuauflage. Vor fast genau sechs Monaten hatte der Torhüter des MSV Duisburg seinen großen Auftritt.

Damals stürmte er in der vierten Minute der Nachspielzeit an der Bremer Brücke nach vorn und riss dem VfL Osnabrück den sicher geglaubten 1:0-Sieg durch einen Treffer mit der Hacke noch aus der Hand. Den Platz in den Herzen der Fans des Fußball-Drittligisten hat der Niederländer seitdem sicher. Aber noch einmal muss er die Rolle des Retters nicht haben. Ein sicherer Sieg für den Spitzenreiter gegen den direkten Verfolger – das wäre heute (14 Uhr, live im WDR und bei wdr.de) in der Schauinsland-Reisen-Arena doch wesentlich angenehmer.

„Es bleibt eine schöne Erinnerung“, sagt der 23-Jährige, der ohne nennenswerte Profi-Erfahrung vor der Saison zum MSV kam und inzwischen die bombensichere Nummer eins ist. Dabei hat es ihm sicher auch stets geholfen, mit Kapitän Branimir Bajic einen Ausbund an Erfahrung vor sich zu haben, der gemeinsam mit Dustin Bomheuer stets schon eine Menge abräumt. Das ist zum Start in die Rückrunde nun etwas anders, weil Bajic in Paderborn erkrankt zuschauen musste und dies auch heute so sein wird. Also sind „Bomi und Blomi“ wieder gefordert. Für Thomas Blomeyer ist es der erste Einsatz vor heimischem Publikum von Beginn an – und das gleich vor der erwarteten Topkulisse von rund 18 000 Zuschauern. „Natürlich muss der Blomi sich noch die Erfahrung holen, aber er hat das bislang gut kompensiert und gezeigt, dass er die Aufgabe meistern kann“, demonstriert Flekken volles Vertrauen in den Ex-Ingolstädter.

Wer dieses im Angriff erhält, will Trainer Ilia Gruev vergleichsweise kurzfristig entscheiden. Stanislav Iljutcenko fehlt ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub gelbgesperrt, so dass der Platz neben dem voraussichtlich gesetzten Simon Brandstetter frei ist. Zlatko Janjic, mit fünf Toren nach wie vor erfolgreichster Schütze der Zebras, steht als erster Kandidat in den Startlöchern – oder wird es doch der King?