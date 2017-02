Hannover 96 hat zum Auftakt des 19. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga seine Tabellenführung verspielt.

Die Niedersachsen kassierten nach zuvor acht Spielen ohne Niederlage eine 1:4 (0:2)-Pleite bei der SpVgg Greuther Fürth und mussten dadurch an der Tabellenspitze Eintracht Braunschweig weichen.

Der punktgleiche Verfolger, der aufgrund der besseren Tordifferenz auf der Couch an Hannover vorbeizog, kann am Sonntag gegen Liga-Schlusslicht FC St. Pauli seinen Vorsprung ausbauen. Auch der VfB Stuttgart, der zum Abschluss des Spieltages am Montag auf Fortuna Düsseldorf trifft, kann Hannover noch überflügeln.

Im Tabellenkeller konnte Arminia Bielefeld durch ein 2:1 (2:1) gegen 1860 München wieder den Anschluss an das rettende Ufer herstellen. Die Ostwestfalen, die zuvor dreimal in Folge verloren hatten, haben auf Relegationsplatz 16 nur noch zwei Punkte weniger als die Löwen. Für den neuen 1860-Trainer Vitor Perreira war es nach seinem glücklichen Premierensieg gegen Greuther Fürth (2:1) die erste Niederlage im Unterhaus. Zudem feierte der 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (0:0) gegen die Würzburger Kickers unter seinem neuen Trainer Norbert Meier den ersten Sieg.

In Fürth beendeten Serdar Dursun (16., 64.), Marcel Franke (21.) und Veton Berisha (67.) mit ihren Toren die Serie der Gastgeber von drei Spielen ohne Sieg. Die Franken feierten damit zudem eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach. Dem Ex-Fürther Edgar Prib (87.) gelang der Ehrentreffer für Hannover.

Bielefeld ging in der 11. Minute durch den siebten Saisontreffer seines Torjägers Fabian Klos in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich der Gäste durch Winterneuzugang Christian Gytkjaer zwei Minuten später war es dann erneut DSC-Kapitän Klos, der in der 38. Minute den Siegtreffer erzielte. Für Bielefeld war es im zehnten Anlauf der erste Sieg in der 2. Liga gegen die Sechziger.

Für den ersten Lauterer Sieg seit sechs Spielen sorgte Joker Robert Glatzel zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 81. Minute. Würzburg ging erstmals seit sieben Spielen wieder leer aus.