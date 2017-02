Borussia Mönchengladbach kann für das Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht mit Timothée Kolodziejczak planen.

Der erst in der Winterpause für 7,5 Millionen Euro vom Europa-League-Gewinner FC Sevilla geholte Abwehrspieler ist verletzt. Der 25-Jährige zog sich bereits am Dienstag im Testspiel gegen den VfL Bochum (1:4) eine Sprunggelenksverletzung zu. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Kolodziejczak falle für unbestimmte Zeit aus. Schon die Partie am vergangenen Spieltag bei Bayer Leverkusen (3:2) verpasste er wegen eines grippalen Infektes.