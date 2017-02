Hakan Calhanoglu äußert sich erstmals nach seiner viermonatigen Sperre. Dabei geht es vor allem um die Rolle seines Vaters Hüseyin.

Vier Monate kein Fußball. So lautete das Urteil vom internationalen Sportgerichtshof CAS für Hakan Calhanoglu. Der Offensivspieler von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen wurde für einen Vertragsbruch gesperrt. Als 17-Jähriger sollte er im Jahr 2011 eigentlich in die Türkei zu Trabzonspor wechseln. Der türkische Erstligist hatte Calhanoglus Vater Hüseyin mit 100.000 Euro Handgeld gelockt - und der unterschrieb als Bevollmächtigter einen Vertrag für seinen Sohn. Calhanoglu wechselte allerdings nicht gen Süden, sondern in den Norden zum Hamburger SV.

Eine Leihe beim KSC und eine starke HSV-Saison später wechselte der Türke dann im Sommer 2014 für 14,5 Millionen Euro zu Bayer Leverkusen. Im Hintergrund ging der Rechtsstreit aber immer weiter. Nach einem langen hin und her nun am Donnerstag (02. Februar) das vernichtende Urteil. Ein Rückschlag für den Spieler und seinen jetzigen Verein Bayer Leverkusen, der ihm öffentlich Unterstützung zusagt.

Der gab dem "Express" ein Interview und erklärte die damalige Situation. "Ich war 17 Jahre alt und habe beim Karlsruher SC gespielt. Ich habe zufällig über einen Freund mitbekommen, dass sich mein Vater in Darmstadt in einem Restaurant mit Vertretern von Trabzonspor trifft", schildert der heute 22-Jährige. Er selbst wusste nichts von der Absicht seines Vaters, den Sohn in die Türkei zu lotsen. Doch er wehrte sich nicht. "Mein Vater kam nach Hause und sagte: Hakan, Du musst den Vertrag unterschreiben. In unserer Kultur hat der Vater das Sagen. Es gehört sich nicht, ihm keinen Respekt entgegen zu bringen", sagt Calhanoglu. "Ich war 17 Jahre alt und war mir der Tragweite nicht bewusst. Ich hatte doch nur Fußball im Kopf. Ich habe meinem Vater vertraut."

Vertrauen, dass sich im Nachhinein böse rächt. "Mein Vater weiß heute, dass er einen schlimmen Fehler gemacht hat. Das macht ihn auch traurig", so der Bayer-Star über seinen Vater. "Er ist mein Vater und bleibt mein Vater. Aber er wird sich nie mehr in meine Karriere einmischen."

Nicht nur Vater Hüseyin plagen Schuldgefühle, auch Hakan selbst nimmt dieses Urteil mit. "Das Schlimmste für mich ist, dass mein Klub Bayer in Mitleidenschaft gezogen wird. Das macht mich traurig. Ich habe Schuldgefühle, es tut mir unendlich leid", ist Calhanoglu sich aber auch sicher, dass er noch stärker aus dieser Angelegenheit herausgehen wird. Der Unterstützung von Bayer-Trainer Roger Schmidt und dem ganzen Verein kann er sich dabei sicher sein. "Er (Roger Schmidt, Anm. d. Red.) hat viel mit mir gesprochen. Er sagte mir, ich könne nichts dagegen tun. Ich solle diese Angelegenheit ausblenden und mich voll auf den Fußball konzentrieren."