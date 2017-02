Die Uefa zahlte dem VfL Bochum 39.080,46 Euro für die Abstellung von Spielern für die EM-Qualifikation. Der VfL bekam weniger als ein Fünftligist.

150 Millionen Euro verteilte der Europäische Fußball-Verband (Uefa) an 641 Vereine, die ihre Spieler für die Qualifikation zur EM 2016 und das Turnier selbst abstellten. Auch 39 deutsche Klubs profitierten - von der 1. bis zur 5. Liga. Am meisten profitierte der Rekordmeister FC Bayern, der fast 2,9 Millionen Euro kassierte. Auf Platz zwei liegt der BVB mit rund 1,6 Millionen Euro. Mats Hummels, Matthias Ginter, Ilkay Gündogan und Marco Reus sowie an Sokratis (Griechenland), Lukasz Piszczek, Jakub Blaszczykowski (beide Polen), Henrikh Mkhitaryan (Armenien), Kevin Kampl (Slowenien), Roman Bürki (Schweiz) und Ciro Immobile (Italien) haben das Geld eingebracht.

Der FC Schalke 04 kassierte knapp 1,1 Millionen Euro - und das liegt an den deutschen Nationalspielern Benedikt Höwedes und Julian Draxler sowie an Christian Fuchs (Österreich), Matija Nastasic (Serbien), Sead Kolasinac (Bosnien-Herzegowina), Tranquillo Barnetta (Schweiz), Klaas-Jan Huntelaar (Niederlande) und Pierre-Emile Höjbjerg (Dänemark).

Auch an den VfL Bochum ging eine kleine Summe - und das lag an Stanislav Sestak (Slowakei) und Arvydas Novikovas (Litauen), die zwischen Oktober 2014 und September 2015 von ihren Nationalteams nominiert wurden. Für die Bochumer gab's deshalb 39.080,46 Euro. Dass der VfL weniger bekam als der Fünftligist FC Unterföhring, hängt mit Martin Büchel zusammen. Büchel ist Stammspieler in der Nationalelf von Liechtenstein.

Die Kriterien - EM-Qualifikation - zu vergeben: 50 Millionen Euro

Pro Spieler in einer Fünfer-Gruppe: 4.307 Euro

Pro Spieler in einer Sechser-Gruppe: 3.536 Euro

Anmerkungen: Die Beträge sind Durchschnittswerte. Der Spieler muss nicht zum Einsatz gekommen sind, es genügt eine Nominierung für den 23-Mann-Kader.

Die Kriterien - EM-Qualifikation - zu vergeben: 150 Millionen Euro

Pro Tag für einen Klub der Kategorie 1: 7.231 Euro

Pro Tag für einen Klub der Kategorie 2: 4.821 Euro

Pro Tag für einen Klub der Kategorie 3: 2.410 Euro

Anmerkungen: Die Beträge sind Durchschnittswerte. Der Spieler muss nicht zum Einsatz gekommen sind, es genügt eine Nominierung für den 23-Mann-Kader. Die Kategorie richtet nach den Ausgaben der Vereine für die Ausbildung der Spieler.

Die Tabelle

1. FC Bayern München 2.898.339,94 Euro

2. Borussia Dortmund 1.611.361,85 Euro

3. VfL Wolfsburg 1.372.799,34 Euro

4. Bayer Leverkusen 1.309.546,50 Euro

5. FC Schalke 04 1.097.053,43 Euro

6. Borussia Mönchengladbach 1.046.988,23 Euro

7. 1. FC Köln 892.957,89 Euro

8. 1899 Hoffenheim 806.685,97 Euro

9. FSV Mainz 05 703.916,37 Euro

10. Werder Bremen 684.182,62 Euro

11. FC Ingolstadt 650.411,64 Euro

12. RB Leipzig 620.293,15 Euro

13. VfB Stuttgart 599.281,21 Euro

14. Hertha BSC 599.141,45 Euro

15. FC Augsburg 590.101,47 Euro

16. Hamburger SV 566.614,00 Euro

17. Eintracht Frankfurt 483.381,06 Euro

18. Hannover 96 285.039,42 Euro

19. SC Freiburg 280.944,05 Euro

20. 1. FC Kaiserslautern 264.841,05 Euro

21. 1860 München 210.139,51 Euro

22. Darmstadt 98 197.530,00 Euro

23. 1. FC Nürnberg 192.383,11 Euro

24. FSV Frankfurt 71.401,03 Euro

25. Karlsruher SC 62.937,87 Euro

26. SpVgg Greuther Fürth 55.809,46 Euro

27. Fortuna Düsseldorf 55.599,12 Euro

28. FC Unterföhring 51.071,80 Euro

29. VfL Bochum 39.080,46 Euro

30. Eintracht Braunschweig 35.954,97 Euro

31. Erzgebirge Aue 33.412,30 Euro

32. 1. FC Saarbrücken 26.361,68 Euro

33. SV Heimstetten 20.428,72 Euro

34. Union Berlin 17.899,45 Euro

35. Preußen Münster 13.887,50 Euro

36. VfR Aalen 14.401,86 Euro

37. Energie Cottbus 8.621,29 Euro

38. SC Paderborn 8.279,48 Euro

39. Dynamo Dresden 4.310,65 Euro