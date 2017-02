Borussia Dortmund liegt rechtzeitig zum Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) die Spielberechtigung für Winter-Zugang Alexander Isak vor.

Wie der Verein mitteilte, wurde der 17 Jahre alte schwedische Nationalspieler allerdings nicht für die K.o.-Phase in der Champions League gemeldet.

"Wir möchten Alexander die Gelegenheit bieten, sich über Einsatz-Minuten in der Bundesliga an das höhere Spielniveau zu gewöhnen und sich hier in Ruhe zu integrieren", hieß es in der Mitteilung. Den jüngsten Torschützen in der Geschichte der schwedischen Nationalmannschaft noch nicht für die Königsklasse zu melden, habe Trainer Thomas Tuchel mit Isak "im Vorfeld besprochen". Für den abgewanderten Angreifer Adrian Ramos nominierte der BVB Verteidiger Mikel Merino nach.

Isak hatte der BVB für etwa zehn Millionen Euro von AIK Solna verpflichtet. In der Champions League treffen die Dortmunder im Achtelfinale (14. Februar und 8. März) auf den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon.