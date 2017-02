Nach dem Testspielsieg bei Rot-Weiß Oberhausen äußerte sich Fortuna Düsseldorfs Coach Friedhelm Funkel über die Bedeutung von Testspielen und seine Vorliebe für junge Talente.

Mit 3:0 (1:0) gewann Fortuna Düsseldorf in einem kurzfristig vereinbarten Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen. Nach der schmerzhaften 0:3-Auftaktpleite im Heimspiel gegen den SV Sandhausen brachte Düsseldorfs Coach Funkel im Test eine Mannschaft gemischt aus Spielern der U23 aus der Regionalliga und jungen Talenten der Profis. Funkel sprach nach dem Abpfiff mit RevierSport über seine Eindrücke der Partie, die Bedeutung von Testspielen und seine Vorliebe für junge Spieler.

Friedhelm Funkel, wie bewerten Sie den Testspielsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen?

Das Spiel lief so, wie ich es bei Testspielen unter meiner Regie gewohnt bin. Sehr diszipliniert, engagiert und am Ende auch vom Ergebnis her völlig zufriedenstellend. Die Jungs haben das sehr ordentlich gemacht und zu keiner Zeit nachgelassen. Ich glaube, seitdem ich in Düsseldorf Trainer bin, haben wir ungefähr 25 Testspiele absolviert. Davon ging gerade einmal eines gegen Malaga verloren. Daran sieht man, dass die Jungs diese Spiele sehr ernst nehmen und darauf kommt es mir an.

Klar kann sich jeder im Training zeigen, aber Praxis holst du dir nur über Spiele. Friedhelm Funkel

Sie hatten eine extrem junge Mannschaft auf dem Platz und die gestandenen Spieler durften von der Bank zusehen. War das bisher die jüngste Mannschaft unter Ihrer Regie?

Das war ja schon fast eine Jugendmannschaft, da gebe ich Ihnen Recht (lacht). Aber das ist ja genau das, was wir machen wollen. Wir möchten den jungen Spielern die Chance geben, oben anzuklopfen und Anschluss zu finden, denn das ist unsere Zukunft. Unsere Talente sollen lernen, sich auch gegen erfahrene Viert- und Drittligaspieler durchzusetzen und das ist ihnen in Oberhausen beinahe immer sehr gut gelungen.

Jerome Kiesewetter ist einer von denen, die Sie ansprechen. Normalerweise ist er ja im rechten Mittelfeld zuhause. Wie hat er Ihnen auf der Rechtsverteidigerposition gefallen?

Jerome hat diese Position jetzt bei uns zum ersten Mal gespielt. Allerdings kennt er diesen Part auch schon aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart, wo er das sehr ordentlich gemacht hat. Wir denken uns ja etwas dabei, wenn wir ihn da hinstellen und wollen mit solchen Maßnahmen vielleicht auch die ein oder andere neue Alternative schaffen. Er hat das sehr gut gemacht.

Stamm-Rechtsverteidiger Julian Schauerte ist mit Problemen am Sprunggelenk ausgefallen. Soll Kiesewetter ihn dort langfristig ersetzten?

Das steht derzeit nicht zur Debatte. Julian wird morgen oder übermorgen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und am Montag beim VfB Stuttgart auflaufen können. Da besteht überhaupt keine Gefahr.

Bringt Ihre Mannschaft so ein Testspiel gegen einen Regionalligisten zwischen zwei Ligapartien, gerade nach einer 0:3 Niederlage zum Rückrundenauftakt, wirklich weiter?

Manche Bundesligamannschaften stolpern bei solchen Vereinen, deshalb sind auch diese Spiele sehr wichtig für die Jungs. Ich habe das von ihnen gesehen, was ich mir gewünscht habe und bin froh, dass der ein oder andere mal wieder über 90 Minuten auf dem Rasen stehen konnte. Die Partien sind echte Chancen für die Spieler, die vielleicht in der Liga zuletzt nicht so zum Zuge kamen. Klar kann sich jeder im Training zeigen, aber Praxis holst du dir nur über Spiele. So führen wir unsere jungen Spieler von Zeit zu Zeit näher an die erste Elf heran.