Oberligist VfB Homberg konnte gegen die Regionalliga-Reserve des FC Schalke 04 im ersten Freundschaftsspiel des Jahres mit einem 1:1 (0:1) sehr gut leben.

Denn die Vorzeichen vor der Begegnungen waren klar, die Rollen eindeutig verteilt – die Regionalliga-Reserve des FC Schalke 04 ging als Favorit in die Partie gegen den Oberliga-Aufsteiger VfB Homberg. Nicht nur, weil die Königsblauen eine Klasse höher ihre Schuhe schnüren, sondern auch, da die Duisburger erst zwei Wochen später in den Ligabetrieb eingestiegen sind.

Und diesen Status konnte S04, unter den Augen von Teammanager Gerald Asamoah, zu Beginn im PCC-Stadion auch bestätigen. Die Elf von Trainer Jürgen Luginger bestimmte die Begegnung – ohne sich allerdings eine hohe Anzahl an Torchancen herauszuspielen. Aber auch der VfB wusste zu überzeugen. Die Duisburger hielten mit den Knappen mit und wagten immer wieder gefährliche Vorstöße. So entwickelte sich aber auch eine Partie, die ohne große Höhepunkte auskommen musste. Diesen einen in der ersten Hälfte gab es dann in der 23. Minute, als Kapitän Sascha Dum einen fälligen Strafstoß souverän zur 1:0-Führung verwandeln konnte. Mit dieser ging Schalke anschließend auch in die Halbzeitpause.

Und aus dieser kamen die Duisburger wie die Feuerwehr. Vier Minuten nach Wiederanpfiff konnte der zuvor eingewechselte Yusuke Unoki den Ausgleich erzielen. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kurz vor Schluss fühlten sich alle Zuschauer wohl in die erste Halbzeit zurückversetzt – denn es gab erneut Elfmeter für S04. Doch etwas hatte sich dann doch geändert: Zwar trat wieder Routinier Dum an, dieser vergab allerdings. Und so endet dieser Testkick mit einem 1:1-Remis.

VfB-Trainer Stefan Janßen war mit der Vorstellung seiner Jungs zufrieden: „Wir sind erst seit wenigen Tagen in der Vorbereitung. Mit einem Unentschieden gegen Schalke kann ich durchaus leben.“ Und auch Luginger konnte dem Spiel einige positive Erkenntnisse abgewinnen: „Man hat gemerkt, dass den Jungs einige Trainingseinheiten in den Knochen gesteckt haben. Dennoch war es eine solide Vorstellung und ein guter Test für uns.“

Bevor der ETB Schwarz-Weiß Essen sich am 5. März im PCC-Stadion die Ehre gibt, hat der VfB bis zum Auftakt in der Oberliga Niederrhein noch einige Testspiele zu absolvieren. Für S04 geht es in der kommenden Woche zur Generalprobe zur U23 von Borussia Mönchengladbach, bevor die Elf von Luginger am Sonntag (19. Februar) zum Pflichtspielauftakt an die Wattenscheider Lohrheide fährt. Dort will der Schalker Trainer, nach der eher unzureichenden Hinrunde, wieder angreifen: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln, um uns im Mittelfeld festzusetzen. Damit wollen wir bereits gegen Wattenscheid beginnen.“