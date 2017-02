Der Fußballkreis 12 (Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen) veranstaltet am Mittwoch einen außerordentlichen Staffeltag zum Thema „eingleisige Kreisliga A“.

Er findet im Saal der Gaststätte der Kleingartenanlage „Auf der Horst“ an der Erdbrüggenstraße 110 in Gelsenkirchen-Hüllen (gegenüber Haupteingang Ostfriedhof) statt. Los geht’s um 18.30 Uhr. Gerd Eschenröder, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, hofft auf rege Teilnahme der Vereine. Es stehe schließlich eine „zukunftweisende Entscheidung“ an.