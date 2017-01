Zweitligist VfL Bochum hat am Dienstag ein Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:1 gewonnen.

Die Treffer für den VfL erzielten Ulrich Bapoh (2), Dominik Wydra und Evangelos Pavlidis. Für die Gladbacher traf Kwame Yeboah kurz vor dem Ende zum 1:4-Anschluss. Vor 310 Zuschauern auf dem Fohlenplatz im Borussia-Park mussten die Gastgeber auf sieben verletzte Spieler und die Akteure, die am Samstag im Bundesligaspiel in Leverkusen zum Einsatz kamen, verzichten.

Der VfL (Bochums musste auf acht Spieler verzichten) setzte im Verlauf der 90 Minuten insgesamt sieben U19-Spieler ein. Bochums Trainer Gertjan Verbeek überließ das Coaching am Dienstag seinem Co-Trainer Jan de Jonge, da er in Bochum das Training der ersten Mannschaft leitete. de Jonge betonte nach dem Abpfiff: "Wenn eine Leistung schlecht ist, dann ist sie schlecht. Heute habe ich aber eine sehr gute Leistung gesehen. Wir hatten ein sehr ordentliches Verhalten in der Rückwärtsbewegung. Auch nach vorne haben wir klasse gespielt. Die Talente haben gezeigt, dass sie sich enorm weiterentwickelt haben. Angesichts unserer nach wie vor großen Verletzungsprobleme war das ein Zeichen, das Mut macht. Das konnte sich sehen lassen."

Für den VfL Bochum geht es in der Liga nach der Niederlage bei Union Berlin (1:2) am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC weiter, der nach dem 3:2-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld bis auf fünf Zähler an die Verbeek-Mannschaft herangerückt ist. Doch der VfL baut vor allem auf seine Heimstärke, noch ging keines der bisherigen acht Heimspiel verloren (vier Siege, vier Remis). Auf der anderen Seite konnte der KSC bisher nur einmal alle drei Zähler aus der Fremde entführen.