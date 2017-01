Das kommt jetzt doch etwas überraschend: Rot-Weiss Essen und Testspieler Konstantin Möllering konnten sich nicht auf eine Zusammenarbeit einigen.

Zwölf Tage hatte sich der 26-jährige gebürtige Herner bei RWE im Training vorgestellt und war auch in den Testspielen gegen Rellinghausen, Mainz II und Schonnebeck mit von der Partie. Doch zu einem Wechsel an die Hafenstraße wird es nicht kommen. Der offensive Mittelfeldspieler wird zum Essener Liga-Konkurrenten SV Rödinghausen wechseln. "Ja, das kann ich so bestätigen. Wir kennen Konstantin schon länger und sind von seinen Qualitäten überzeugt. Er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. In der Offensive ist er variabel einsetzbar und damit sind wir noch flexibler. Wir freuen uns, dass dieser Transfer geklappt hat", erklärt Tim Daseking, Sportlicher Leiter des SVR gegenüber RevierSport. Möllering erhält in Ostwestfalen einen Vertrag bis zum Saisonende plus Option auf ein weiteres Jahr.

Essens Manager Jürgen Lucas bestätigt intensive Verhandlungen mit Möllering, die nicht zum Erfolg geführt haben: "Wir haben dem Jungen das geboten, was aktuell möglich ist. Anscheinend war das Angebot des SV Rödinghausen attraktiver. Wir wünschen 'Tino' alles Gute." Dass RWE am Deadline-Day noch reagiert wird, ist laut Lucas sehr unwahrscheinlich.

Möllerings Statement zum Wechsel nach Rödinghausen: "Ich bedanke mich ausdrücklich beim Sportdirektor Jürgen Lucas und Trainer Sven Demandt, die sich sehr bemüht haben, damit ich wie ursprünglich beabsichtigt, in der Rückrunde bei RWE spiele. Leider konnten wir uns am Ende nicht einigen und ich musste aufgrund der Kürze der Zeit für mich eine Entscheidung treffen. Jetzt freue ich mich auf meine neue Aufgabe beim SVR."

Derweil haben die Rödinghausener auch den Vertrag mit dem Ex-Essener Tobias Steffen vorzeitig um ein Jahr, mit einer Option um eine weitere Saison, verlängert. Steffen wechselte im Sommer an den Wiehen und absolvierte seitdem 16 Spiele, in denen er bisher zweifach für den SVR treffen konnte. Der Ex-Leverkusener überzeugte in der aktuellen Saison vor allem durch seine Schnelligkeit, seine Flexibilität und seine Freistoßqualitäten. "Wir sind sehr froh, dass Tobias unseren Weg weiter mitgeht", sagt Daseking.