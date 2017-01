Bezirksligist TVD Velbert hat die Winterpause intensiv genutzt, um seinen Spielerkader zu verstärken. Kurz vor dem Ende der Transferperiode wurden vier weitere Akteure geholt.

Thorsten Möllmann will es wissen. Schon in der Rückrunde. Seine Mannschaft geht mit insgesamt sieben neuen Gesichtern in die zweite Saisonhälfte. Nach den Verpflichtungen von Oliver Nözel Oliver Nözel» zum Profil (Blau-Weiß Oberhausen), Carlo Winkel Carlo Winkel» zum Profil (Langenberger SV) und Semir Saban Demirhat Semir Saban Demirhat» zum Profil (ASV Mettmann) haben die Bäumer vier weitere Spieler nach Velbert gelockt. Burak Demirci Burak Demirci» zum Profil (Abwehr, Adler Osterfeld), Erkan Güvenarslan Erkan Güvenarslan» zum Profil (Abwehr, ASV Mettmann), Mirko Sosnowski (Mittelfeld, TSV Einigkeit Dornap) und Arif Cakat Arif Cakat» zum Profil (Sturm, 1. FC Wülfrath) haben beim TVD unterschrieben.

Dem gegenüber stehen die Abgänge von Stürmer Anastasios Anastasiou (hört aus privaten Gründen auf), Daniel Rehag (ASV Mettmann) und Ersatztorwart Sebastian Küpper (Langenberger SV). "Anastasios und Daniel hätten wir gerne behalten. Das waren zwei wichtige Spieler für uns", sagt Trainer Thorsten Möllmann. Der ehemalige Trainer des Bezirksligisten Blau-Weiß Oberhausen hofft die Abgänge aufgefangen zu haben: "Wir haben einige gute Jungs geholt. Ich denke, dass wir uns bestmöglich aufgestellt haben."

Möllmann hat sich noch nicht aufgegeben

Die Spitzenplätze sind für den Tabellenachten in weite Ferne gerückt. Ein Probelauf für den geplanten Angriff in der neuen Saison soll die Rückrunde aber nicht werden, wie Möllmann betont. "Die Saison ist für uns noch nicht gelaufen", sagt er. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn wir gut starten, können wir vielleicht noch einmal oben anklopfen. Sollten wir das nicht schaffen, greifen wir im Sommer an. Dann aber richtig."