Ein Abgang und ein Zugang hat der Oberligist SSVg Velbert präsentiert.

Während bei manch anderen Klassengefährten der SSVg Velbert in der Fußball-Oberliga doch recht fieberhaften Transferaktivitäten zu beobachten sind, hat sich bei den Velbertern in der Winterpause im Kader kaum etwas getan. Ein guter Spieler kommt, ein guter Spieler geht. Das ist’s bislang.

Die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Maximilian Wagener von der SG Wattenscheid 09 hatten die Verantwortlichen bereits vor eine Woche beim Neujahrsempfang angekündigt, nun ist die Sache perfekt.

Die Kaderstärke ändert sich aber nicht, da sich auch ein Spieler verabschiedet hat: Alban Sabah. Er wird in der Rückrunde für die Sportfreunde Siegen spielen. Allerdings heißt das nicht, dass der Abwehrspieler die SSVg verlässt. Sein Vertrag läuft noch bis 2018, er ist lediglich bis zum 30. Juni an die Siegerländer ausgeliehen. „Alban ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, in der Rückrunde in der Regionalliga spielen zu wollen und wir haben diesem Wunsch entsprochen“, erklärt der erste Vorsitzende Oliver Kuhn.

Nach dem Intermezzo bei den Sportfreunden soll Sabah wieder das Trikot der SSVg tragen. Der 24-jährige Innenverteidiger zählte in der Hinrunde zu den Stützen des Teams. Gerade die Abwehrreihe, in der er eine Schlüsselrolle spielte, war der Garant für viele Punkte und etliche Spiele ohne Gegentor.

Derweil freuen sich die Velberter über die Verpflichtung eines „niederbergischen Jungen“. Maximilan Wagener ist in Wülfrath geboren, sein Wohnort steht nicht weit vom SSVg-Stadion entfernt. Trotz seiner 22 Jahre hat er bereits reichlich Erfahrung gesammelt. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er über elf Jahre bei Bayer Leverkusen, zudem spielte er in der dritten Liga beim VfL Osnarbrück, dann bei der Reserve von Mainz 05 und zuletzt bei Regionalligist Wattenscheid 09. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertag bis zum Jahre 2018.