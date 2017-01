Alle drei Duisburger Fußball-Landesligisten gewannen ihre Testspiele. Bei Viktoria Buchholz legte sich aber ein dunkler Schatten über den Sonntag.

Mülheim 07 – Viktoria Buchholz 1:3

Kapitän Sven Mailand schied nach zwölf Minuten verletzt aus. Die bittere Diagnose in der BG Unfallklinik: Verdacht auf Kreuzbandriss! „Das ist für ihn vermutlich das Karriereende“, stellte Trainer Michael Roß erschüttert fest. Das Spiel trat danach naturgemäß in den Hintergrund. Mülheim ging in Führung, doch Tim Ramroth glich postwendend aus. Bis zur Pause legten Nils Vook und Florian Kluth nach.

FSV Duisburg – SV Scherpenberg 2:1

Wer sonst? Ex-FSV-Torjäger Almir Sogolj traf zur Pausenführung an alter Wirkungsstätte. Danach bekamen die Gastgeber das Geschehen gegen den ambitionierten Moerser Bezirksligisten besser in den Griff. „Man hat in der ersten Hälfte gesehen, dass wir vormittags noch eine Einheit hatten“, meinte Trainer Denis Tahirovic, der insgesamt mit der Leistung zufrieden war. Neuzugang Ibrahim Bulut schnürte den Doppelpack zur Wende.

TuS Mündelheim – Duisburger SV 1900 0:3

„Ich habe viele gute Sachen gesehen“, urteilte DSV-Coach Ralf Kessen nach dem Sieg. Winter-Neuzugang Samet Sadiklar bewies in der 50. und 72. Minute, dass er weiß, wo das Tor steht. In der 77. Minute legte Bünyamin Dinler nach. Der Offensivmann aus der zweiten Mannschaft macht die komplette Vorbereitung im Landesliga-Team mit. „Ein guter Fußballer“, urteilt Kessen. Sein Gegenüber Frank Krüll meinte: „Wir haben in der ersten Halbzeit richtig gut gestanden. Nachdem ich meine vier Einwechselspieler gebracht hatte, hat sich Sebastian Brunnen verletzt, sodass wir beim Stand von 0:1 zu zehnt weitermachen mussten.“ Tim Sobich wird nach einer Trainingsverletzung vermutlich länger ausfallen.

Meiderich 06/95 – Wacker Dinslaken 3:1

Beim Sieg gegen den A-Ligisten, der bereits in einer Woche in die Meisterschaft startet, wirkten auch die Neuzugänge David Schulz (Mittelfeld) und Mirko Schwenke (Abwehr) mit, die jüngst von Oliver Bährs Ex-Klub Preußen Duisburg zu den Meiderichern gestoßen sind. „Man hat gesehen, dass Wacker schon weiter in der Vorbereitung ist, aber nach der Pause haben wir uns besser darauf eingestellt und nichts mehr zugelassen“, freute sich der Coach über den Sieg durch Riccardo Nitto (2) und Marcel Gesemann nach 0:1-Rückstand.

SV Genc Osman – TV Jahn Hiesfeld 0:3

Nach erst einer fußballerischen Trainingseinheit und dem Ausfall der kompletten Stammabwehr war Ilyas Basol mit dem Spiel gegen den klassenhöheren Oberligisten „sehr zufrieden“, so der Coach. „Wir hatten einige Abstimmungsfehler, aber es war nicht so, dass uns Hiesfeld dominiert hätte. Dafür, dass wir komplett umstellen mussten, war das richtig gut.“ Samed Basol vergab per Elfer gar noch die Chance zum 1:1.

DJK Vierlinden – TuS Gahlen 5:4

Gegen den Schermbecker A-Ligisten tat sich die DJK zur Pause schwer. Nach dem Wechsel konnte Benjamin Koncic mit seinem dritten Treffer in Folge den Rückstand jedoch in eine 3:2-Führung drehen, die Vierlinden nicht mehr aus der Hand gab. Louis Feldkamp und erneut Koncic legten nochmal nach.

Neuzugang für Bezirksliga-Spitzenreiter Hamborn 07: Außenbahn-Flitzer Ahmet Talha Kilinc kehrt von Landesligist FSV Duisburg in den Holtkamp zurück.