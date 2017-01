Ein unrühmliches Ende nahmen die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften 2017.

Im Endspiel zwischen dem SV Zweckel und der FSM Gladbeck flog kurz vor Schluss beim Zwischenstand von 6:2 für den SVZ aus dem FSM-Fanblock eine volle Wasserflasche aufs Spielfeld. Schiedsrichter Marcel Neuer brach die Partie umgehend ab.

Adler wollen Spieler rauswerfen



„Dass bei der Stadtmeisterschaft ein Finale abgebrochen wurde, hat es noch nicht gegeben“, sagte Ulrich Wloch, Vorsitzender der Zweckeler, dessen Mannschaft den im vergangenen Jahr gewonnenen Titel somit verteidigt hat. SVZ-Trainer Mike Theis kommentierte: „Schade, dass es so zu Ende gegangen ist. Wir hätten gerne zu Ende gespielt.“

Seine Mannschaft, so Theis weiter, habe das Endspiel verdient gewonnen. „Nach der Vorrunde hatten wir ja auch etwas gutzumachen“, so der SVZ-Coach mit Blick auf die Niederlage gegen den B-Ligisten FSM im Eröffnungsspiel. Ausdrücklich lobte der Coach die gegnerische Mannschaft: „Die hat ein super Turnier gespielt.“

Schon am zweiten Tag stand für einen kurzen Moment lang nicht der Fußball im Mittelpunkt der Stadtmeisterschaft. Nach der Partie zwischem dem SV Zweckel II und Adler Ellinghorst III waren in der Artur-Schirrmacher-Halle nämlich die Fäuste geflogen. Beteiligt an der Randale waren Spieler beider Mannschaften und offenbar auch Zuschauer.

Die beiden Vereine reagierten sofort und zogen ihre Teams vom Turnier zurück. Am gestrigen Sonntag trafen sich zudem der Zweckeler Vorsitzende Wloch und die Ellinghorster Frank Steinbock (2. Vorsitzender) und Marcus Jacobi (Geschäftsführer) zu einer Aussprache. Jacobi kündigte an, gegen die Spieler der Adler, die sich an der Rauferei beteiligt haben, vorzugehen: „Wir haben Leitlinien. Wer sich daran nicht hält, der hat in Ellinghorst nichts zu suchen.“ Uli Wloch sagte, dass der Zweckeler Vorstand sich in Kürze in einer Sitzung mit dem Vorfall befassen wird. Außerdem schlug er vor, bei der nächsten Hallen-Stadtmeisterschaft eine Videokamera aufzustellen: „Das hat vielleicht auch abschreckende Wirkung.“

Holger Zilcher, Mitglied der Fachschaft Fußball, war sichtlich angefressen. „Innerhalb einer Minute“, sagte er mit Blick auf die Prügelei am Samstag, „wird von einigen wenigen alles kaputt gemacht.“ Man habe davor und auch danach tolle und vor allem faire Spiele gesehen. Mit der Entscheidung der Klubs, ihre Teams von den Titelkämpfen abzumelden, seien sie nur der Disqualifikation seitens der Fachschaft Fußball zuvorgekommen. „Ganz klar“, so Zilcher, „ansonsten wäre der Ausschluss durch uns erfolgt.“

Hexenkessel Schirrmacher-Halle

Auch das Finale zwischen dem SV Zweckel und der FSM Gladbeck war bis zum Abbruch ein gutes und überaus umkämpftes Spiel, in dem sich, anders als in der Gruppenphase, der SVZ nicht den Schneid abkaufen ließ. Vielmehr diktierten die Schwarz-Grünen das Geschehen auf dem Feld. Kurz vor Schluss lagen sie mit 6:2 in Führung, als bei zumindest einem Zuschauer die Sicherung durchbrannte. Schiedsrichter Marcel Neuer, der den Vergleich im Hexenkessel Schirrmacher-Halle sehr konsequent leitete, brach die Partie nach dem Flaschenwurf sofort ab..

Einen weiteren Bericht über die Hallenfußball-Stadtmeisterschaften und Fotos finden Sie in unserer Dienstagausgabe.