Mindestens 30 Minuten sah es am Samstag nicht nach einem Kölner Kantersieg bei Darmstadt 98 aus.

Doch nach dem unglücklichen Eigentor zum 0:1 durch Aytac Sulu brachen bei Darmstadt alle Dämme. Der FC traf im Anschluss nach Belieben und bleibt weiter auf Kurs Europa League.

Doch trotzdem gab es zwei Szenen, die für die Kölner einen perfekten Nachmittag verhinderten. Zum einen eine Aktion aus der 53. Minute, als Darmstadts Sandro Sirigu in einem Zweikampf unglücklich auf die Linke Wade von Kölns Konstantin Rausch trat. Der ehemalige Darmstädter musste sofort runter und humpelte in die Kabine. Noch gibt es keine Diagnose - aber erneut droht einem Spieler von Trainer Peter Stöger eine Verletzungspause, nachdem der FC in Darmstadt bereits auf Keeper Timo Horn, Marcel Risse, Sehrou Guirassy und Kapitän Matthias Lehmann verzichten musste.

Wenn es ganz blöd läuft für die Kölner, muss Stöger in den kommenden Wochen auch auf seinen Topstürmer Anthony Modeste verzichten. Der traf in Darmstadt zum 14. Mal in dieser Saison, er war aber auch in eine Szene verwickelt, die ihn in Kürze aus dem Verkehr ziehen könnte. Denn der DFB-Kontrollausschuss kündigte an, den Zweikampf zwischen Modeste und Sulu zu prüfen. In diesem hatte der Stürmer dem Abwehrspieler der Hausherren ins Gesicht geschlagen. Schiedsrichter Robert Kampka ahndete die Aktion nicht. Sky-Experte und Ex-Schiedsrichter Peter Gagelmann betonte während des Spiels, dass er dies als Tätlichkeit und somit mir Rot geahndet hätte. Kölns Manager Jörg Schmadtke sagte nach dem Spiel: „Das war eine Ruderbewegung, die schon komisch aussieht. Das hätte der Schiri auch anders entscheiden können.“

Jetzt müssen die Kölner hoffen, dass der Kontrollausschuss des DFB zu einer anderen Meinung kommt, denn noch zwei Ausfälle könnten die Mannschaft auf dem Weg nach Europa empfindlich treffen. Vor allem ein Ausfall von Modeste wäre nicht zu verkraften. Bisher hat Köln noch kein Spiel gewonnen, wenn der Angreifer nicht getroffen hat.