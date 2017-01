Im Test beim Oberligisten TuRU Düsseldorf gewann der Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen am Samstag mit 2:0 (2:0).

Der Sieg ging am Ende vor allem wegen einer guten ersten Halbzeit der Gäste, in der Patrick Bauder per Strafstoß und Kapitän Robert Fleßers trafen, in Ordnung. In der zweiten Hälfte hätten sich die Düsseldorfer aber dennoch zumindest ein Tor verdient gehabt, denn Oberhausen machte nach sechs Wechseln zur Pause weniger und TuRU kam zu der einen oder anderen guten Gelegenheit.

Für RWO-Trainer Mike Terranova war das aber kein Weltuntergang: "Unsere erste Halbzeit war gut und wir hätten auch ein oder zwei Tore mehr machen müssen. Dass dann nach den Wechseln der Spielfluss verloren geht, ist ganz normal. Wir haben es in der zweiten Hälfte dann nicht gut gemacht und uns unnötig in Zweikämpfen aufgerieben. Aber ich weiß, wie das ist. Die wollen rein und sich direkt zeigen. Trotzdem müssen wir anders agieren." Mit dem Stand der Mannschaft in der Vorbereitung ist Terranova bisher zufrieden: "Alle ziehen mit und wir haben fast alle Mann an Bord. Ich merke, dass jeder in die Mannschaft will."

Der Trainer des Gastgebers TuRU, Frank Zilles, konnte zufrieden mit der Leistung seines Teams gegen die klassenhöheren Gäste sein, denn gerade in Halbzeit zwei war das Spiel ausgeglichen und der Oberligist hatte unter anderem durch Julian Kray, der alleine auf den Gästetorwart zulief, gute Möglichkeiten: "In der ersten Hälfte haben wir eine Dreierkette ausprobiert, was ein bisschen in die Hose gegangen ist, obwohl es auch nicht die Ursache der Gegentore war. Nach der Pause haben wir uns ordentlich engagiert und hätten einfach noch das Tor machen müssen."