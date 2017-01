Aufsteiger RB Leipzig hat das Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga gewonnen und der TSG Hoffenheim mit 2:1 die erste Saisonniederlage zugefügt.

Damit hielten die Sachsen ihren Drei-Punkte-Abstand zu Tabellenführer FC Bayern auch am 18. Spieltag. Die Münchner setzten sich am Samstag zum Rückrunden-Auftakt im Nord-Süd-Klassiker ebenso knapp mit 2:1 bei Werder Bremen durch und bleiben mit nunmehr 45 Punkten an der Spitze. Leipzig folgt mit 42 Zählern vor Eintracht Frankfurt (32). Hoffenheim (31) verpasste den möglichen Sprung auf Platz drei.

Im Duell der Krisenclubs feierte der FC Ingolstadt mit dem 3:1 gegen den Hamburger SV einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und verdrängte den HSV vom Relegationsplatz 16. Nach zuletzt drei Siegen verlor der VfL Wolfsburg 1:2 gegen den FC Augsburg und fiel damit hinter die Schwaben zurück. Schlusslicht Darmstadt 98 kassierte beim 1:6 gegen den 1. FC Köln die 13. Saisonniederlage. Borussia Mönchengladbach muss zum Abendspiel (18.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen antreten.