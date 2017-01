Der dynamische Mittelfeldspieler aus Gambia hat in den Testspielen bisher überzeugt, eine Spielberechtigung gibt es für ihn aber noch nicht.

ußball-Regionalligist TSG Sprockhövel steht vor dem letzten Test-Wochenende. Und weil das intensiv genutzt werden soll, hat die TSG gleich zwei Vorbereitungsspiele abgeschlossen. Am Samstag geht es um 15 Uhr in der German-Flavours-Travel-Arena gegen den Niederrhein-Oberligisten Cronenberger SC und am Sonntag dann an gleicher Stelle bei gleicher Anstoßzeit gegen den Westfalen-Oberligisten ASC 09 Dortmund.

In den nächsten Wochen stehen für die Sprockhöveler dann schon wieder Pflichtspiele an. Am Samstag, 4. Februar, ist die TSG im Westfalenpokal-Viertelfinale beim Oberligisten FC Brünninghausen zu Gast, und am Samstag, 11. Februar, geht es dann zum Regionalliga-Meisterschaftsspiel gegen den SC Verl.

Mark Murai soll die Sprockhöveler Offensive beleben

Die Sprockhöveler werden in den Spielen gegen den Cronenberger SC und den ASC Dortmund auch ihren bisher einzigen Winterzugang aufbieten. Das ist der Ungar Mark Murai, der das Offensivspiel beleben soll. Bei der TSG waren zuletzt auch einige Landsleute von Murai zu Gast im Training, doch aus einer Verpflichtung wird nichts, wie Trainer Andrius Balaika bekannt gibt. Anders sieht es vielleicht im Fall Omar Jasseh aus.

Dominique Wassi und Seyit Ersoy kommen nicht

Der Mittelfeldspieler aus Gambia, der zuletzt für den KFC Uerdingen am Ball war, kam für die TSG im Testspiel gegen Westfalia Rhynern zum Einsatz und erzielte im Vergleich mit der U 19 von Schalke 04 auch ein Tor für die Sprockhöveler. Das Interesse, es künftig mitein­ander zu versuchen, ist wohl auf beiden Seiten vorhanden. „Wir basteln an seiner Spielberechtigung“, sagt Andrius Balaika. „Das ist aber alles nicht so leicht.“

Neben Omar Jasseh spielten bei der TSG auch schon Dominique Wassi (zuletzt Wattenscheid 08) und Seyit Ersoy (zuletzt Horst-Emscher) vor. Doch weder Wassi noch Ersoy werden kommen. Ersoy wäre wohl ein Kandidat gewesen, wollte sich aber nur bis zum Saisonende an die TSG binden.

Trainer Balaika will Ergebnisse nicht überbewerten

Die TSG tut sich auf der Suche nach Verstärkungen also ein bisschen schwer. Andrius Balaika spricht in diesem Zusammenhang von einem „anstrengenden Geschäft“. Weil es bei der TSG kein Scouting gibt, läuft viel über persönliche Kontakte und auch über Spielerberater, die ihre Klienten natürlich in den höchsten Tönen anpreisen. „Da gibt es aber leider viel Quantität und nicht so viel Qualität“, sagt Andrius Balaika.

Die bisher eher durchwachsenen Ergebnisse in den Testspielen will Sprockhövels Trainer nicht überbewertet wissen. Neben dem Sieg gegen die U 19 von Schalke gab es ja auch Niederlagen gegen die Oberligisten Rhynern und Hassel. „Wir nehmen diese Ergebnisse in Kauf, weil wir in Testspielen auch testen wollen“, sagt Balaika. „Und wenn es in der Vorbereitung allzu gut läuft, dann geht es in der Meisterschaft ja oft nicht so weiter.“

Sprockhövels Kader ist aktuell nicht ganz komplett. Mit Christopher Antwi-Adjej musste zuletzt ein ganz wichtiger Spieler wegen Beschwerden an der Achillessehne kürzer treten. Zudem klagt Defensivspieler Jan-Niklas Budde über muskuläre Probleme.