Für den VfL Bochum kommt es zum Zweitliga-Auftakt heute Abend (18:30 Uhr) bei Union Berlin knüppeldick. Kurz vor dem Anstoß gibt es den neunten Ausfall.

Mittelfeldspieler Tom Weilandt wird das Spiel in der Alten Försterei verletzungsbedingt verpassen. Der Sommer-Neuzugang aus Fürth erlitt beim Abschlusstraining der Bochumer einen Bluterguss im Oberschenkel und steht deshalb nicht auf dem Spielberichtsbogen. Für den 24-Jährigen rückt Alexander Merkel in die Startformation. Vor der Partie war offen, wer von beiden die Position im offensiven Mittelfeld bekleiden wird. Nun hat sich diese Frage für VfL-Trainer Gertjan Verbeek von selbst geklärt.

Die große Auswahl hatte der Niederländer auch in der Defensive nicht. Mit Stefano Celozzi, dem erkrankten Jan Gyamerah, Pawel Dawidowicz, Maxim Leitsch und dem für zwei Spiele gesperrten Timo Perthel fehlen nicht weniger als fünf Abwehrspieler.

Neben den drei Langzeitverletzten Thomas Eisfeld, Kevin Stöger und Jannik Bandowski fallen dem VfL in Berlin somit neun Spieler aus. Demnach ist es den Gästen nicht gelungen, die Bank komplett zu besetzen. Und das, obwohl zwei A-Jugendliche im Kader stehen. Während der 18-jährige Görkem Saglam in der Hinrunde schon auf sechs Einsätze kam, schnuppert der gleichaltrige Linksverteidiger Moise Ngwisani in Berlin erstmals in seiner jungen Karriere Profiluft.

Eine erfreuliche Meldung gibt es aber doch: Patrick Fabian feiert nach seinem fünften Kreuzbandriss wie erwartet sein Pflichtspiel-Comeback. Er trägt zudem die Kapitänsbinde. In der Hinrunde hatte Felix Bastians dieses Amt vertretungsweise inne. Der 28-Jährige bildet zusammen mit Fabian das Innenverteidiger-Duo in der Alten Försterei.