Der SC Wiedenbrück hat nach Daniel Brinkmann (Arminia Bielefeld) und Marcel Leenemann (SV Rödinghausen) den dritten Neuzugang vorgestellt.

Lars Bleker, der sich schon seit einiger Zeit beim SC Wiedenbrück im Probetraining befindet, wechselt vom VfL Osnabrück an die Rietberger Straße. Der 22-jährige Rechtsverteidiger absolvierte in der Hinrunde 14 Spiele für die VfL-Reserve in der Oberliga Niedersachsen. In der 3. Liga kam Bleker, der unter anderem beim FC Schalke 04 und Twente Enschede ausgebildet wurde, für Osnabrück nicht zum Einsatz.