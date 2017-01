Der SC Westfalia Herne hat am Donnerstagabend einen 3:2-Testspielsieg gegen die U19 des FC Schalke 04 eingefahren.

Milko Trisic, Justin Klein und Maurice Temme hatten Herne zwischenzeitlich gar 3:0 in Führung geschossen. Die Schalker U19 kam am Ernst-Kuzorra-Weg noch auf 2:3 heran. Nach 80 Minuten pfiff der Unparteiische dann aufgrund des schlecht zu bespielenden Kunstrasens ab. Am Ende wusste Westfalias Trainer Christian Knappmann nicht, ob er sich freuen oder doch ärgern soll. "Wir haben ein richtig gutes Spiel gegen eine der besten U-19-Mannschaften Deutschlands gemacht. Das war bärenstark", sagt "Knappi". Aber: Die Westfalia verlor für die nächste Zeit auch zwei wichtige Spieler.

Milko Trisic (Schulterverletzung) und Frederik Streit (Bänderriss) haben sich verletzt und fallen auf unbestimmte Zeit aus. "Das ist natürlich richtig bitter. Glücklicherweise hat der Schiedsrichter auch nach 80 Minuten abgepfiffen. Denn in der zweiten Halbzeit ähnelte das Geläuf von Minute zu Minute eher einer Eislaufbahn als einem Fußball-Kunstrasenplatz", erzählt der 35-jährige Ex-Profi. In dieser Vorbereitungsphase besiegte Herne schon die Schalker U23 mit 4:1. "Schalke liegt uns. Demnächst sind mal die Profis an der Reihe", sagt ein gut gelaunter "Knappi".

Schon zu Beginn der Woche gewann die Westfalia mit 5:0 gegen Eintracht Erle. "Gegen die Eintracht testen wir eigentlich in jeder Vorbereitung und sind dankbar für diese Termine. Auch dieses Spiel gehört zu den gelungenen", meint der B-Lizenzinhaber. Als gelungen, kann man auch bis dato auch die Vorbereitung des Westfalenliga-Tabellenführers bezeichnen. "Es läuft eigentlich sehr gut. Das ist ja schon eine lange Vorbereitung. Da muss man auch Steherqualitäten beweisen. Aber die Leistung des ein oder anderen lässt auch zu wünschen übrig. Niemand sollte sich sicher sein, am ersten Rückrunden-Spieltag in der Startelf zu stehen. Es gibt keine Freifahrtscheine", warnt Knappmann.