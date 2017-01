Nach nur einem halben Jahr verlässt Kevin Weggen den VfB Lübeck wieder.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer vom MSV Duisburg II an die Lübecker Lohmühle wechselte, wird in der Rückrunde der laufenden Saison für den FC Schönberg 95 in der Regionalliga Nordost auflaufen. Die Verantwortlichen beider Vereine haben sich auf ein entsprechendes Ausleihgeschäft bis Saisonende verständigt. Weggen, der in der Jugend unter anderem für Borussia Mönchengladbach, KFC Uerdingen und Rot-Weiss Essen spielte, besitzt in Lübeck noch einen bis zum 30. Juni 2018 gültigen Vertrag.

Zu Saisonbeginn hat sich der defensive Mittelfeldspieler, der auf insgesamt 14 Einsätze (ein Tor) für Lübeck kam, einen Stammplatz beim VfB erkämpft. Zum Ende der Hinrunde war er nur noch zweite Wahl. "Wir konnten Kevin angesichts der hohen Konkurrenzsituation auf seiner Position nicht die Einsatzzeiten versprechen, die er sich selbst wünscht, um sich weiter entwickeln zu können", erklärt Lübecks Sportvorstand Wolf Müller die Personalie und ergänzt: "Beide Parteien erhoffen sich, dass dies in Schönberg der Fall sein wird und Kevin im Sommer mit deutlich mehr Regionalligaerfahrung zu uns zurückkehren wird."

Weggen selbst will das Ausleihgeschäft als Chance nutzen und vor allem weitere Spielpraxis in der Regionalliga sammeln. Ob er im Sommer letztendlich wieder zum VfB Lübeck zurückkehren wird, lässt der ehemalige Wuppertaler offen: "Für mich ist dieser Schritt wichtig. Ich will mich nämlich durch gute Trainingsleistungen beim FC Schönberg 95 aufdrängen und auf meiner angestammten Sechser-Position spielen. Ich will der Mannschaft weiterhelfen und am Ende mit Schönberg den sicheren Klassenerhalt feiern. Was nach dem halben Jahr sein wird, werden wir sehen. Ich konzentriere mich jetzt auf Schönberg und beschäftige mich erst wieder ab dem Sommer mit meiner Vertragssituation in Lübeck."