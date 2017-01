Der Oberliga-Spitzenreiter KFC Uerdingen hat den Vertrag mit Topstürmer Danny Rankl vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Der 27-jährige Mittelstürmer kam in der Winterpause der Saison 2015/2016 vom TV Jahn Hiesfeld zum KFC und erzielte in der Rückrunde in 14 Spielen im KFC-Dress elf Tore.

In der aktuellen Saison kommt der derzeit führende Spieler der Torjägerliste der Oberliga Niederrhein auf 13 Treffer in 18 Spielen.

Uerdingens Sportlicher Leiter Nikolas Weinhart zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung mit dem Top-Torjäger: "Wir sind glücklich, dass wir Danny längerfristig an uns binden konnten und freuen uns auf die gemeinsame, hoffentlich erfolgreiche Zukunft".