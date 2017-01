Der FC Schalke 04 hat seine Personalplanungen für die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vorerst beendet.

"Vom Plan her haben wir die Transferaktivitäten abgeschlossen. Ich hoffe, dass es bis zum 31. Januar keinen weiteren Grund gibt, von diesem Plan abzuweichen", sagte Christian Heidel am Donnerstag.

Nach den Verpflichtungen von Daniel Caligiuri (Wolfsburg), Guido Burgstaller (Nürnberg) und Holger Badstuber (München) in dieser Wechselperiode sieht der Schalker Sportvorstand keinen weiteren Bedarf. Mit den Transfers hatte der Revierclub auf die Kreuzbandverletzung von Abdul Rahman Baba und die schleppende Genesung des langzeitverletzten Profis Coke reagiert.

Nach seinem Debüttreffer zum 1:0 am vorigen Spieltag gegen Ingolstadt scheint Burgstaller für die Partie gegen Eintracht Fankfurt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gesetzt zu sein. Ob auch der kurzfristig verpflichtete ehemalige Wolfsburger Caligiuri oder Abwehrspieler Badstuber in die Startelf rücken, ließ Trainer Markus Weinzierl offen: "Holger kann sofort spielen und ist eine wichtige Alternative."

Zur Freude des Schalker Fußball-Lehrers steht Nabil Bentaleb wieder zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler kehrte nach dem Aus von Algerien im Afrika-Cup nach Gelsenkirchen zurück.