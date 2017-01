Der Transfer von Borussia Dortmunds Innenverteidiger Neven Subotic zum 1. FC Köln ist perfekt.

Der BVB leiht den 28-Jährigen bis zum Saisonende an den 1. FC Köln aus. Subotic steht darüber hinaus beim BVB noch bis 2018 unter Vertrag.

Seit seinem Wechsel von Mainz 05 im Jahr 2008 stand Subotic für die Schwarzgelben in 192 Bundesliga-Spielen (15 Tore) auf dem Rasen, dazu kommen 26 Einsätze in der Champions League. Als Innenverteidiger war er Stammspieler der Meistermannschaften von 2011 und 2012.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc sagt: „Aufgrund seiner großen Verdienste für den BVB haben wir dem ausdrücklichen Wunsch des Spielers entsprochen, bis zum Saisonende an den 1.FC Köln ausgeliehen zu werden, um dort auf hohem Niveau Spielpraxis zu sammeln.“

Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der BVB-Geschäftsführung, betont: „Nevens Maß an Identifikation mit dem BVB ist im Profifußball heutzutage wirklich außergewöhnlich. Auch über seinen vorläufigen Abschied hinaus behalten wir ihn als einen Freund für alle Zeiten. Dortmund ist und bleibt Nevens Heimat, hier ist er jederzeit herzlich willkommen!“

Doch nun steht erst einmal die Rückrunde mit dem FC an. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag betonte Subotic: "Es ist sehr viel Herz und Leidenschaft in der Mannschaft. Ich freue mich, ein Teil der Mannschaft sein zu dürfen."

Und Kölns Coach Peter Stöger erklärte mit Blick auf den dringend benötigten vierten Innenverteidiger im Kader der Kölner: "Wir haben einen tollen Spieler mit viel Erfahrung bekommen. Neven passt ideal zu uns. Wir haben schon im Sommer längere Gespräche geführt. Jetzt haben wir wieder einen Vorstoß gemacht. Wir sind restlos zufrieden."

Um 15 Uhr wird Subotic zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren. Beim nächsten Spiel der Kölner in Darmstadt am Samstag wird Subotic aber sicher noch keine Alternative für die Startelf sein, immerhin musste er zuletzt erneut länger pausieren. "Ich habe gestern meine erste Trainingseinheit gemacht. Für Samstag ist es noch eine offene Sache. Ich werde aber direkt Vollgas geben."

Bevor er aber für die Kölner auf dem Platz stand, hatte der Verteidiger noch eine emotionale Botschaft an die Dortmunder Fans vorbereitet. Im Video sagte er: "Es war mir eine ganz große Ehre. Es gab Momente, die ich im Leben nicht vergessen werde. Ich werde euch für immer in meinem Herzen behalten."