Im schicken (und nicht ganz billigen) Trainingsanzug lächelt Pierre-Emerick Aubameyang in die Kamera.

Er sitzt ganz entspannt in einem beigen Ledersessel am Fenster eines kleinen, noblen Flugzeugs. Das linke Bein hat er hochgelegt, im Hintergrund arbeitet eine Stewardess. Zu sehen ist das alles auf einem Foto, das der Torjäger von Borussia Dortmund am Mittwoch auf Instagram veröffentlichte. Dazu postet er: "On my way back to bvb"





Heißt ganz kurz und knapp: Aubameyang ist im Anflug auf Dortmund! Nach dem Aus mit Gabuns Nationalmannschaft beim heimischen Afrika-Cup steht der Torjäger dem BVB schon unerwartet früh wieder in der Bundesliga zur Verfügung.

Laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll der Angreifer schon am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren. Für die Bundesliga-Partie am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE bei uns im Ticker) bei Mainz 05 ist der 16-Tore-Mann definitiv eine Option für Dortmunds Trainer Thomas Tuchel.