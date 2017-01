Der 1. FC Köln kämpft in dieser Saison um den Einzug in das internationale Geschäft.

Nach der Hinrunde stehen die Kölner auf Platz sieben, der Rang kann für die Quali der Europa League reichen, wenn einer der ersten sechs Teams am Ende den DFB-Pokal gewinnt.

Doch wie stehen die Chancen der Kölner? Fakt ist, die mannschaftliche Geschlossenheit ist ein großer Trumpf. Dazu die defensive Stärke, die der FC auch in das Jahr 2017 transportiert zu haben scheint. Dominic Maroh konnte in Mainz Mergim Mavraj (wechselte im Winter nach Hamburg) als Abwehrchef sofort ersetzen. Doch noch immer haben die Kölner keinen Ersatz für Mavraj verpflichtet. Interesse bestand an Dortmunds Mikel Merino, zudem an einer Rückholaktion von Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur). Beide Transfers ließen sich nicht realisieren, aktuell scheint es so, als würde Köln keinen Mavraj-Ersatz mehr verpflichten.

Das wäre auf der einen Seite nur konsequent, wenn Coach Peter Stöger und Manager Jörg Schmadtke keinen Spieler auf dem Markt sehen, der ihrer Meinung nach eine Verstärkung für die Mannschaft wäre. Aktionismus hat selten geholfen.

Kein Transfer bedeutet aber auch ein großes Risiko in der zweiten Saisonhälfte. Denn Köln hat nur drei gestandene Innenverteidiger im Kader und Stöger spielt gerne mit der Dreierkette. Dominique Heintz und Frederik Sörensen stehen beide bei vier Gelben Karten, in Kürze droht hier bereits eine Sperre. Stöger wäre gezwungen auf eine Viererkette umzustellen, was bei einem Ausfall ginge, denn Rechtsverteidiger Pawel Olkowski hat sein Tief überwunden und ist wieder eine vollwertige Option in der Defensive. Sollte den FC das Verletzungspech aber so treffen wie in der Hinrunde, der FC könnte das kaum kompensieren.

Aktuell fehlen dem FC mit Keeper Timo Horn, Kapitän Matthias Lehmann und Marcel Risse drei Leistungsträger - dazu der teuerste Einkauf vor der Saison, Stürmer Sehrou Guirassy. Vier Ausfälle im Kampf um die Europa League. Viel mehr darf nicht passieren bei dem Kader, der vor der Saison bereits zu den kleinsten in der Bundesliga zählte. Und nach dem Kauf von Christian Clemens (Mainz 05) und den Abgängen von Mavraj und Filip Mladenovic (Standard Lüttich) wurde die Mannstärke im Kölner Kader nochmals verringert. Noch knapp eine Woche hat Schmadtke Zeit zu reagieren. Findet er keine Verstärkung für die Abwehr, geht in Köln das Zittern los. Denn die Fans träumen von Europa, das Ziel wäre aber nur zu erreichen, wenn der kleine Kader von großen Blessuren verschont bleibt.