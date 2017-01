Der FC Schalke 04 hat sich nach Holger Badstuber und Guido Burgstaller noch einmal auf dem Transfermarkt verstärkt.

Nach Informationen der "Sport Bild" und des "Kicker" wird Daniel Caligiuri den VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung verlassen und nach Gelsenkirchen wechseln. Auf Schalke soll der 29-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 erhalten. Als Ablösesumme sind 2,5 Millionen Euro im Gespräch.

Schalke bestätigt den Transfer

„Wir haben nach einem flexiblen Spieler Ausschau gehalten, der sowohl links als auch rechts spielen kann und die Bundesliga kennt. Beides trifft auf Daniel Caligiuri zu“, sagt Schalkes Sportvorstand Christian Heidel. „Nach der Verletzung von Abdul Rahman Baba hatten wir jetzt Bedarf auf dieser Position, deshalb haben wir seine eigentlich für den Sommer angedachte Verpflichtung vorgezogen.“

Nun also ein halbes Jahr früher Königsblau für den Neuzugang aus Niedersachsen. „Ich habe mich bereits sehr gefreut, als ich gehört habe, dass so ein großer Traditionsverein wie Schalke 04 an mir Interesse hat“, erklärt Caligiuri. „Den endgültigen Ausschlag haben die Gespräche mit Christian Heidel und Markus Weinzierl gegeben. Sie haben mich für den Weg, den sie auf Schalke eingeschlagen haben, begeistert. Den möchte ich künftig mitgehen und zu seinem Erfolg beitragen.“

Der 1,82 Meter große Mittelfeldspieler begann seine Laufbahn in seinem Heimatort beim BSV 07 Schwenningen, ehe er sich 2001 dem SV Zimmern anschloss. Vier Jahre später folgte ein Wechsel in die Nachwuchsakademie des SC Freiburg. Am 7. November 2009 feierte Caligiuri sein Bundesligadebüt im Dress der Breisgauer. Im Sommer 2013 wechselte er zum VfL Wolfsburg, mit dem der Offensivmann 2015 den DFB-Pokal gewann.

Caligiuri bestritt bislang 190 Bundesligaspiele (23 Tore), 20 Partien im DFB Pokal (5 Tore), 8 Begegnungen in der Champions League (1 Tor) sowie 11 Spiele in der Europa League (1 Tor). Der Rechtsfuß, der neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde im Mai 2015 erstmals für einen Lehrgang der ‚Squadra Azzurra‘ nominiert, stand letztlich aber nicht im endgültigen Aufgebot.