Der Verband hat das Viertelfinale im Niederrheinpokal für Rot-weiß Oberhausenneu terminiert.

Neuer Spieltermin ist am Sonntag, 12.02.2017 um 14:00 Uhr in der Bezirkssportanlage am Bandsbusch. Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein in Hilden zu spielen, so hat der Verband bereits einen Ersatztermin genannt. In diesem Falle würde am 14.02. der Spielort getauscht werden. Anstoß wäre dann im Stadion Niederrhein um 19:30 Uhr.