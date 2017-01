Das Bier in der Veltins-Arena ist seit Samstag teurer. Seit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt müssen die Besucher statt 3,90 Euro jetzt 4,20 Euro für einen halben Liter Bier bezahlen.

Damit ist in der Arena bei Fußballspielen erstmals die Vier-Euro-Grenze überschritten worden. Vielen Schalke-Fans schmeckte die Preiserhöhung von 30 Cent gar nicht. Eine Gruppe von Fans ärgerte sich so sehr darüber, dass sie während des Spiels in der Arena mit Spruchbändern gegen die Preiserhöhung protestierte.

Auf Nachfrage der WAZ erklärt der Verein die Preiserhöhung: „Bisher lag der FC Schalke 04 mit seinem Bierpreis immer im unteren Drittel der Bundesliga. Die letzte Preisanpassung gab es vor 2,5 Jahren im September 2014. Nun hat allerdings Veltins den Preis für Fassbier erhöht, somit war eine Preisanpassung unumgänglich. Hinzu kommt, dass der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn zum 1. Januar 2017 angehoben wurde. Mit dem Kombipreis aus „Bier und Bratwurst“ liegen die Königsblauen aber trotzdem weiterhin im Mittelfeld der Liga.“