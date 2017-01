Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen in der Oberliga am 24. Spieltag zwischen Spvg. Schonnebeck und dem Tabellenführer KFC Uerdingen wird nicht am heimischen Schetters Busch stattfinden können.

Die Partie an einem Mittwochabend (29. März) wird aus Sicherheitsgründen wohl im Stadion Essen auf Naturrasen ausgetragen werden müssen.

