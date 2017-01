„Wir haben uns unsere obligatorische Testspielklatsche abgeholt.“

Christian Knappmann, der Trainer des SC Westfalia Herne, sagte das ganz entspannt nach der 2:7 (1:2)-Testspielniederlage beim Oberligisten SuS Stadtlohn. Denn bis zur Halbzeitpause stand die A-Elf auf dem Platz, die zweite Hälfte hingegen nutzte der Coach, um einiges auszuprobieren: „Die haben wir komplett im Testspielmodus gespielt“, so Knappmann.

Allerdings: „Die erste Halbzeit war richtig gut“, so Knappmann. Seine Elf hatte er stark gesehen, mit gutem Pressing, was sich vor allem beim Ausgleichstreffer durch Milko Trilic auszahlte. In der 29. Spielminute eroberten die Herner den Ball beim Angriffspressing, Trisic schloss dann ab zum 1:1 für die Gäste.

Zur Pause lagen die Herner 1:2 zurück, zweimal hatte Mario Worms für die Elf von Trainer Martin Stroetzel getroffen. Bei beiden Gegentoren hatte Knappmann zwei Torwartfehler von David Wassmann gesehen: „Man merkt, dass es für ihn als A-Jugendlichen zuletzt etwas zu viel war und er überspielt ist.“ Neuzugang Pascal Königs (Adduktorenzerrung) wurde in Stadtlohn geschont.

In der zweiten Hälfte spielten die Herner außerdem in Unterzahl. Es waren keine Wechsel mehr möglich, aber Knappmann nahm in der 60. Minute Justin Klein vom Feld. Grund: Undiszipliniertheit gegenüber seinem Mitspieler Maurice Kühn. „Das geht nicht, dass man einen Führungsspieler so anpflaumt. Da ziehe ich die Zügel an“, so Christian Knappmann.

Kurz zuvor war Fatmir Ferati noch das zwischenzeitliche 2:4 (58.) gelungen. Stadtlohns Torschützen in der zweiten Halbzeit waren Luca Ehler (49.), Niklas Hilgemann (53., 61.), Georgios Efthimiou (70.) und Jonas Schäfer (78.).