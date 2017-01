Viele Regionalligisten haben heute fleißig getestet. Wir haben die Vorbereitungsspiele vom Samstag mal aufgelistet.

Mainz 05 II - Rot Weiss Essen 1:1

Maximilian Rossmann (20.) hatte die Mainzer nach einem Standard per Kopfball in Führung gebracht. Eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff zirkelte Kasim Rabihic einen Freistoß in das FSV-Tor. "Das war ein guter Test. Die Mainzer sind ja schon etwas weiter als wir. Am kommenden Wochenende startet die 3. Liga wieder. Für Mainz war es die Generalprobe. Bei uns hat man gesehen, dass wir hart gearbeitet haben und etwas müde waren. Mich haben etwas die vielen Torchancen der Mainzer geärgert. Auf der anderen Seite hatten wir auch unsere Dinger. Das war ein flottes Testspiel. Wenn man gegen einen Drittligisten ein 1:1 erzielt, dann ist das schon in Ordnung", bilanzierte RWE-Trainer Sven Demandt.

SC Verl - Eintracht Norderstedt 1:3

Trotz Überzahl, ein Norderstedter Spieler erhielt in der 43. Minute die Rote Karte, unterlag der Sportclub der Eintracht. Fabian Großeschallau erzielte 20 MInuten vor Schluss noch das 1:3. SCV-Trainer Andreas Golombek nahm den Südkoreaner Yong-Woo Park vom FC Seoul unter die Lupe. "Wir haben momentan die Seuche und viel Verletzungspech. Mir standen nur 13 gesunde Spieler zur Verfügung, zudem hatte ich zwei Mann aus der Reserve dabei und den Südkoreaner", berichtet "Golo". Jannik Schröder zog sich gegen Norderstedt einen Bänderriss zu, Julian Stöckner (Rotsperre), Julian Schmidt, Kevin Kalinowski (beide grippaler Infekt) sowie die Langzeitverletzten Leistungsträger Nico Hecker und Matthias Haeder stehen Golombek aktuell nicht zur Verfügung.

Bayer Leverkusen U19 - Bonner SC 0:6

Lucas Musculus (2), Benjamin Nuhi, Gastspieler Luca Sasso-Sant (Eintracht Braunschweig II), Gordon Addai und Joran Sobiech trafen für Bonn. Zudem testete Trainer Daniel Zillken auch Günter Mabanza (zuletzt Sportfreunde Siegen). "Das war eine ordentliche Leistung nach einer anstrengenden Woche. Der Test fand unter perfekten Rahmenbedingungen statt", bilanzierte Zillken.

Viktoria Köln - Sportfreunde Baumberg 5:0

"Das war ein sehr guter Test. Alle Spieler haben sich gut bewegt und niemand hat sich verletzt", resümierte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria. Mike Wunderlich, Timm Golley, David Jansen (2), und Tim Jerat trafen für die Viktoria. Ab Donnerstag reisen die Kölner für eine Woche nach Jerez ins spanische Trainingslager.

Unter anderem spielten noch:

Fortuna Düsseldorf II - TSV Steinbach 2:1

Torschützen: Kaan Akca, Taoufiq Naciri - Sargis Adamyan

ASC Dortmund - Wuppertaler SV 1:1

Torschützen: Robin Rosowski - Dominik Heinen

TSV Bicken - Sportfreunde Siegen 1:2

Torschützen: Konstantin Zygan - Arda Nebi (2)

Borussia Dortmund II - SW BSV Rehden 8:0

Torschützen: Henrik Bartsch, Patrick Mainka (4), Alen Ozbolt, Massih Wassey (2)

TuS Eichlinghofen - Rot Weiss Ahlen 0:3

Torschützen: Laurenz Wassinger (2), Bilal Abdallah

SV Rödinghausen - TSV Havelse 3:1

Torschützen: Edgar Bernhardt, Lars Hutten, Tobias Steffen - Deniz Undav.

Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Köln 1:2

Torschützen: Kwame Yeboah - Christopher Theisen, Markus Pazurek.

TSG Sprockhövel - FC Schalke 04 U19 1:0

Alemannia Aachen - Hamm Benfica (Luxemburg) 3:1