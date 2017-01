Der Bundesligist Borussia Dortmund soll sich mit dem Stürmer Alexander Isak geeinigt und Europas Fußballadel ausgestochen haben.

Die größten Fußballtalente bekommen heutzutage die größten Preisschilder umgehangen und werden mit den tollsten Vorschusslorbeeren bedacht. Ein solcher zukünftiger Star ist Alexander Isak, und wenn man schwedischen Medien Glauben schenken darf, wird er seine Karriere in der Bundesliga so richtig beginnen. Borussia Dortmund soll laut der Zeitung "Aftonbladet" Einigung mit dem 17-Jährigen erzielt haben, der in seiner Heimat keinen geringeren Spitznamen als "der neue Zlatan" in Anlehnung an Zlatan Ibrahimovic bekommen hat. Die kolportiere Ablösesumme: 8,6 Millionen Euro. Der BVB sagt in solchen Angelegenheiten wie immer, dass er zu solchen Angelegenheiten gar nichts sagen möchte.

Isak ist ein 17 Jahre alter Stürmer von AIK Solna, der im Dortmunder Angriff die Lücke von Adrian Ramos schließen könnte, der sich nach China orientiert hat. Sollte der BVB tatsächlich das Rennen um Isak gewonnen haben, könnte es sich als Coup herausstellen. Erst vor wenigen Tagen hatte Aftonbladet verlauten lassen, dass sich der Stürmer für einen Wechsel zum Champions-League-Sieger Real Madrid entschieden habe. Der Sohn von Einwanderern aus Eritrea hatte zum Jahresbeginn für Aufsehen gesorgt, als er zunächst beim 1:2 gegen die Elfenbeinküste erstmals für die schwedische Nationalmannschaft aufgelaufen ist und danach beim 6:0 über die Slowakei einen Treffer erzielte und damit im Alter von 17 Jahren und 113 Tagen den 104 Jahre alten Rekord der "Tre Kronor" als jüngster Torschütze brach. In der schwedischen Allsvenskan-Liga kommen seit seinem Debüt mit 16 noch zehn Treffer dazu.

Der heiß umworbene Youngster wäre in Dortmund eine perfekte Ergänzung zu Jungspunden wie Ousmane Dembélé (19) oder Emre Mor (19). Isak wird nicht nur ein ähnliches Talent wie dem großen Schweden Zlatan Ibrahimovic nachgesagt, käme ein Wechsel zum BVB zu den kolportierten Konditionen zustande, würde er auch an Zlatans Werdegang erinnern, der ähnlich jung und für ähnlich viel Geld einst aus Malmö zu Ajax Amsterdam transferiert wurde.