Während des Rückfluges des MSV Duisburg aus Portugal hat sich ein tragischer Zwischenfall ereignet. Es folgte eine Notlandung in Nantes. Ein älterer Passagier verstarb.

Dieser Abend wird sich den Verantwortlichen des MSV Duisburg wohl noch länger im Kopf festsetzen. Denn auf dem Rückflug aus dem Trainingslager in Faro nach Eindhoven kam es zu einem tragischen Zwischenfall: Ein älterer Passagier verstarb. Die Maschine musste am Freitagabend auf der Route von Faro nach Eindhoven in Nantes notlanden. Leider kam dort für den Mann jede Hilfe zu spät.

MSV zeigt sich betroffen

Der ältere Herr verlor bereits während des Transavia-Fluges 6608 sein Bewusstsein. Auch die beherzte erste Hilfe des MSV-Mannschaftsarztes Falk Ullerich konnte dem Mann nicht mehr helfen. Die Boeing 737 vollzog daraufhin, wie in solchen Notfällen üblich, mit Priorität die Notlandung in Frankreich. Dort konnten die Ärzte nur noch den Tod des Passagiers feststellen. Der MSV Duisburg zeigte sich nach diesem Vorfall betroffen und sprach auf der vereinseigenen Website von einem "traurigen MSV-Rückflug".

Mit einiger Verspätung traf das Flugzeug in der Nacht zum Samstag um 23.33 Uhr in Eindhoven ein. Dort nahm Busfahrer Martin Kuppers die Mannschaft in Empfang und fuhr das Team zurück nach Duisburg.