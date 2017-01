Shunya Hashimoto wechselt mit sofortiger Wirkung vom SC West zur Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf in die Regionalliga.

Das ging fix: Der Japaner Shunya Hashimoto wechselt vom Oberligisten SC Düsseldorf-West in die Regionalliga zur "Zwoten" von Fortuna Düsseldorf. Dass der Verkauf des flinken Angreifers unvermeidlich erschien war bereits seit einigen Wochen klar - der Transfer in dieser Schnelle überrascht dennoch.

Denn der "Big-Player" der Landeshauptstadt war nicht der einzige namhafte Klub, der sich für den 21-Jährigen interessierte. Auch bei Rot-Weiss Essen stand Hashimoto hoch im Kurs, sollte dort, wie bei der Fortuna, ein Probetraining absolvieren. RWE jedoch hätte sich eine Verpflichtung des Angreifers erst für kommenden Sommer vorstellen können. Nicht aber die Fortuna: Drei Trainingseinheiten bei der Düsseldorfer U23 sowie ein Treffer beim jüngsten Freundschaftsspiel gegen Hannover 96 II (4:2) reichten offenbar, um die Verantwortlichen um Trainer Taskin Aksoy und Nachwuchs-Chef Frank Schaefer zu überzeugen. "Er hat sich im Probetraining sehr ordentlich präsentiert", erzählt Aksoy und fügt hinzu: "Rot-Weiss Essen hat bei dieser Verpflichtung keine Rolle gespielt. Wenn wir einen Spieler holen wollen, dann tun wir dies nicht, um anderen Vereinen jemanden wegzuschnappen. Wir haben die Vision, dass Shu sich bei uns sehr gut entwickeln kann."

In der Oberliga Niederrhein erzielte Hashimoto für den SC West zehn Tore in 18 Partien und bereitete zudem noch fünf Treffer vor. Nun steht für den Topscorer von Trainer Marcus John, der diesen vor einigen Jahren auf einem Bolzplatz entdeckte, der Sprung in die Regionalliga bevor. Über die Höhe der Ablöse wurde seitens der Vereine Stillschweigen vereinbart. Jedoch könnte sich der Betrag durch etwaige Bonuszahlungen zusammensetzen.

Damit ist der Japaner, nach der Verpflichtung des vereinslosen Malte Berauer, bereits der zweite Neuzugang für die F95-Reserve. Für das Team von Aksoy geht es am Samstag (15 Uhr, Kleine Kampfbahn an der Esprit-Arena) zum nächsten Testspiel gegen den TSV Steinbach - vielleicht auch schon mit einem flinken Japaner im Angriff.