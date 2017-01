So langsam steigen die Regionalligisten wieder ins Training ein. Hier gibt es eine Übersicht der ersten Testspiele.

Die ersten Partien wurden trotz Schmuddelwetters bereits absolviert. Hier ein kleiner Überblick, wie die Teams aus der Regionalliga West in den letzten Tagen gespielt haben.

Viktoria Köln - Teutonia Watzenborn-Steinberg 5:1

Mit den nach langer Verletzung wieder genesenen Lukas Nottbeck und Marco Fiore hat Regionalligist Viktoria Köln seinen ersten Testspielsieg eingefahren. Beim 5:1-Erfolg gegen den SC Teutonia Watzenborn-Steinberg (Regionalliga Südwest) trafen Mike Wunderlich (zwei Tore), David Jansen, Patrick Koronkiewicz und Fatih Candan.

Köln II - Rehden 3:1

Der 1. FC Köln II hat am Wochenende ein Testspiel gegen den Nord-Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden bestritten und mit 3:1 gewinnen. Testspieler Alen Ozbolt (Borussia Dortmund II) hatte die Kölner nach fünf Minuten in Führung gebracht. Zudem trafen Torjäger Roman Prokoph (34.) und Jens Bauer (70.) zum Sieg.

Viktoria Köln - Wuppertaler SV 1:1

Die beiden Regionalligisten trennten sich im Testspiel 1:1. Die Wuppertaler gingen durch Enrico Wirtz in Führung. Fatih Candan sorgte für den Ausgleich.

Wattenscheid - Münster 2:3

In Sendenhorst hat die SG Wattenscheid 09 ihr Testspiel gegen Drittligist Preußen Münster verloren. 2:3 hieß es am Ende. SGW-Coach Farat Toku setzte mit Daniel Neustädter (RWO), Emre Demircan (RWE) und Said Harouz (WSV) drei Testspieler ein.

Rellinghausen - RWE 0:8

Rot-Weiss Essen zeigte sich beim Kantersieg gegen den Essener Landesligisten spielfreudig. Coach Sven Demandt betonte: "Wir haben das vor allem in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gemacht. In der zweiten Hälfte war das schwieriger für die Jungs, weil der Platz schon gefroren war. Aber wir haben insgesamt acht Tore gemacht, es hat sich keiner verletzt und die Jungs hatten Spaß. Das war ein gelungener Test."

Fortuna Düsseldorf II - Hannover II 4:2

Die Düsseldorfer Reserve setzte sich am Donnerstag gegen Hannover II (Regionalliga Nord) mit 4:2 durch. Testspieler Shunya Hashimoto (Düsseldorf-West, der auch bei RW Essen vorspielen soll), Kemal Rüzgar und Kianz Froese trafen zur 3:0-Führung. Jordan Brown verkürzte, ehe Sebastian van Santen zum 4:1 traf. Jannik Bachmann verkürzte für Hannover auf 2:4.

Sportfreunde Lotte - Wuppertaler SV 1:1

Die Sportfreunde Lotte haben ihr Testspiel gegen den Wuppertaler SV mit 1:1-Unentschieden beendet. Der WSV ging durch Ercan Aydogmus in Führung. In der 68. Minute traf Luka Tankulic zum 1:1-Ausgleich.

SV Horst-Emscher -RW Ahlen 1:4

RW Ahlen hat auch das zweite Testspiel gewonnen. Gegen Westfalenligist SV Horst-Emscher setzte sich das Team von Erhan Albayrak mit 4:1 durch. In der 40. Minute gelang den Gastgebern der Führungstreffer, der nur kurz darauf durch Emre Yesilova egalisiert wurde (44.). Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit traf Rouven Meschede zur 2:1-Führung (47.). Nach genau einer Stunde traf Laurenz Wassinger in seinem zweiten Einsatz nach dem Kreuzbandriss zum 3:1. Kurz vor Spielende erhöhte Joshua Travagli dann auf 4:1 (85.).