Am Samstag (28. Januar, 14 Uhr) steigt im EMKA-Sportzentrum in Velbert der 1. Kick and Body Soccer-Cup.

16 Teams werden an der Veranstaltung teilnehmen. Zwölf Firmenteams, dazu die vier Traditionsmannschaften von Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und einer Kick´n Nody Legendenauswahl. Gespielt wird in vier Gruppen auf vier Plätzen. Die jeweils vier Gruppenköpfe sind die Traditionsteams. Als Spieler haben bereits zugesagt: Ivan Klasnic, Mike Rietpietsch, Björn Joppe, Markus Bayertz, Ionnis Masmanidis, Andreas Gensler, Christian Mali, Karsten Baumann, Kay Hödtke, Tim Stein oder Frank Fahrenhorst. Die jeweils ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Endrunde. Die

anderen Teams spielen eine Trostrunde. Noch sind Plätze frei.

Die Startgebühr pro Team beträgt 500 Euro netto. Sie sollten mindestens eine Mannschaft haben mit vier Spielern plus Torwart. Die

Spieler sollten bei Ihnen in der Firma arbeiten. So können Sie sich als Firma anmelden.

Bitte senden Sie eine Mail an: kh@kickandsportsgroup.de; oder an

kh@kickandbody.de In der Mail benötigen der Teilnehmer eine genaue Firmenanschrift, Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mailadresse und die Mannschaftsstärke.

Zur Startseite