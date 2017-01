Der FC Schalke 04 hat Fabian Giefer bis zum Ende der laufenden Saison an Bristol City ausgeliehen.

Die Mannschaft rangiert derzeit auf dem 19. Tabellenplatz in der englischen Championship (2. Liga). In England soll der 26-JährigeSpielpraxis sammeln. „Wir haben auf Schalke das große Glück, dass wir auf der Torhüter-Position sehr gut besetzt sind. Das macht es natürlich schwierig für die Keeper hinter der Nummer eins, Spielpraxis zu erlangen. Deshalb wünschen wir uns für Fabian, dass er diese in den kommenden Monaten bei Bristol City erhält“, so Sportvorstand Christian Heidel.